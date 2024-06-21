Лукашенко назвал президентство чепухой по сравнению с дойкой коров

По словам Лукашенко, президенство — чепуха, а работа в сельском хозяйстве — «самая интересная». Глава государства рассказал, что все еще вспоминает о прошлом — президенту снится, как он доит коров

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свою работу чепухой и рассказал, что до сих пор ему снится работа в сельском хозяйстве. Видеофрагмент его визита на молочно-товарный комплекс опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

«Лучше работы, [чем в сельском хозяйстве], нет. Я это все прошел. <...> Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы, я их ночью дою», — сказал он. По словам главы государства, президентство — «чепуха», а работа в сельском хозяйстве — «самая интересная».

Лукашенко часто делится воспоминаниями из прошлого. В апреле он рассказал, как в детстве подрабатывал в поле вместе с братом. «Идешь за этим плугом, еле виден нос из-за плуга, обрабатываешь», — сказал президент. Он добавил, что тратил все заработанные деньги на покупку одежды к школе.

Месяц спустя президент поделился, что в юности писал стихи и относил их в редакцию газеты за 15 км от дома в надежде на публикацию. Лукашенко добавил, что больше стихи не пишет, поскольку «голова забита другими проблемами». Он отметил, что мог бы стать журналистом и писать о недостатках сельской жизни.