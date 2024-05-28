 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Лукашенко рассказал, как носил стихи в газету, но не стал журналистом

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента РБ)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в юности писал стихи и относил их в редакцию газеты за 15 км в надежде на публикацию. Глава белорусского государства поделился воспоминанием на Форуме медийного сообщества страны в Могилеве.

«Носил, писал стихи, как и все в те времена. Мне казалось, что они хороши, совершенны», — приводит его словам БелТА. Президент добавил, что больше стихи не пишет, поскольку «голова забита другими проблемами».

Лукашенко на субботнике рассказал, как в детстве работал с плугом
Общество
Александр Лукашенко (в центре)

По его словам, если бы во времена его юношества было юнкоровское движение, то он, возможно, и стал бы журналистом. На вопрос, о чем бы он писал, Лукашенко ответил — о недостатках.

«С детства я видел недостатки сельской жизни. Я видел трудности, сложности, массу несправедливости. И мне страшно хотелось все это исправить», — уточнил Лукашенко.

Президент обратился к сотрудникам СМИ и призвал их также писать о недостатках, но «делать это очень аккуратно». «Грязюки налить на кого-то и на самого себя очень просто. Нам бы страну не потерять», — заключил он.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Теги
Персоны
Александр Лукашенко Белоруссия стихи воспоминания
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко призвал усилить в Белоруссии пропаганду
Политика
Лукашенко назвал информационную войну прелюдией к горячей
Политика
Лукашенко угостил Путина мачанкой и сальтисоном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 16:32
Аналитики ЦБ оценили влияние проблем с платежами на рубль Финансы, 19:04
На Украине заявили, что все ТЭС в стране разрушены или повреждены Политика, 18:56
Новак поручил не допустить серый экспорт нефтепродуктов Экономика, 18:51
Хуснуллин призвал пересмотреть подход к выдаче бесплатного жилья Недвижимость, 18:47
Расписание трансляций Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko Спорт, 18:42
Соболенко разгромила сестру Мирры Андреевой на старте «Ролан Гаррос» Спорт, 18:36
Как менялась Госавтоинспекция. Фотогалерея Политика, 18:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты оценили идею вернуть ГИБДД название ГАИ Общество, 18:21
Мигрант ранил ножом польского солдата на границе с Белоруссией. Видео Общество, 18:15
Альфа-Инвестиции собрали более ₽750 млн на pre-IPO компании «Бери заряд» Пресс-релиз, 18:15
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах Политика, 18:10
РКН сообщил, что не получал от СДЭК сведений об утечках данных клиентов Бизнес, 18:10
Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с афганскими талибами Политика, 18:05
На границе с Белоруссией мигрант ранил ножом польского военного Политика, 18:00