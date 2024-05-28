Лукашенко рассказал, как носил стихи в газету, но не стал журналистом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в юности писал стихи и относил их в редакцию газеты за 15 км в надежде на публикацию. Глава белорусского государства поделился воспоминанием на Форуме медийного сообщества страны в Могилеве.
«Носил, писал стихи, как и все в те времена. Мне казалось, что они хороши, совершенны», — приводит его словам БелТА. Президент добавил, что больше стихи не пишет, поскольку «голова забита другими проблемами».
По его словам, если бы во времена его юношества было юнкоровское движение, то он, возможно, и стал бы журналистом. На вопрос, о чем бы он писал, Лукашенко ответил — о недостатках.
«С детства я видел недостатки сельской жизни. Я видел трудности, сложности, массу несправедливости. И мне страшно хотелось все это исправить», — уточнил Лукашенко.
Президент обратился к сотрудникам СМИ и призвал их также писать о недостатках, но «делать это очень аккуратно». «Грязюки налить на кого-то и на самого себя очень просто. Нам бы страну не потерять», — заключил он.
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