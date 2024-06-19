Токаев поручил запросить у Киева данные о нападении на активиста Садыкова

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил дипломатам страны направить официальные запросы в Киев для расследования нападения на казахстанского активиста и оппозиционера Айдоса Садыкова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает Tengrinews.

«Мною даны конкретные указания провести официальное расследование этого инцидента по дипломатическим каналам и правоохранительным органам. Также хочу сказать, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы принять участие в расследовании, чтобы помочь установить истину по делу», — приводит пресс-служба слова Токаева.

Накануне Нацполиция Украины сообщила, что в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, сидевшего в автомобиле, и скрылся. «Страна.ua» и «РБК Украина» сообщили, что речь идет о казахстанском активисте и оппозиционере Айдосе Садыкове.

Мужчина выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в украинской прокуратуре. Находившаяся рядом с ним жена Наталья Садыкова не пострадала. По данным «Страны», нападавший использовал глушитель.

Садыкова рассказала, что в момент покушения ее муж был за рулем и заезжал во двор дома, где проживает семья, сама она была рядом на пассажирском сиденье. Она сообщила, что активисту сделали операцию, сейчас он находится в реанимации.

Садыков — автор оппозиционного казахстанского телеграм-канала «Басе» (60 тыс. подписчиков). С 2014 года он постоянно проживает в Киеве. На протяжении последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева. В 2014 году Садыков получил на Украине статус беженца. На родине он объявлен в розыск по делу о разжигании розни.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство. Виновному может грозить до десяти лет лишения свободы.

Садыкова обвинила в случившемся лично Токаева, которого назвала «заказчиком» покушения. Нападение жена активиста связала с его оппозиционной деятельностью, пишет «Страна». Она также сказала, что ей и супругу ранее поступали угрозы.