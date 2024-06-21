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Политика ,  
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В Думу внесли законопроект о запрете рекламы у нежелательных организаций

Ряд депутатов и сенаторов внесли в Думу законопроект о запрете рекламы у нежелательных организаций. По их оценкам, владельцы таких ресурсов получают от рекламы 50-90% от выручки. В марте была запрещена реклама у иноагентов
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сенаторы и депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Среди авторов — депутаты Александр Хинштейн (председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи), Василий Пискарев (председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции), глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас и другие.

Авторы инициативы объясняют необходимость введения такой меры тем, что владельцы таких ресурсов и иные заинтересованные лица, «как правило, не являющиеся резидентами Российской Федерации и осуществляющие провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов Российской Федерации» продолжают получать доходы от распространения рекламы.

В качестве примера приводится продолжение использования россиянами соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в обход блокировок. По оценкам авторов законопроекта, это позволяет владельцам ресурсов получать доход от рекламы, которые составляют 50-90% выручки.

«Получение дохода от рекламы владельцами противоправных информационных ресурсов позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам», — говорится в пояснительной записке.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В перечне иностранных и международных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными, значатся 167 НПО, среди них западные правозащитные организации, исследовательские центры и СМИ. За работу на нежелательную организацию и ее финансирование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 284.1). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы (за организацию деятельности нежелательной организации).

В марте президент Владимир Путин подписал закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов. Согласно закону, запрещается как размещать рекламу у иноагентов, так и рекламировать их ресурсы. Если признанное иноагентом лицо продолжит размещать рекламу, то получит штраф в размере до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб.

С момента внесения документа в Госдуму (15 февраля) до подписания президентом (11 марта) прошло меньше месяца. Авторами того законопроекта выступили 395 депутатов, в том числе Пискарев и руководители думских фракций.

После внесения этой инициативы источники РБК сообщили, что крупные рекламные агентства начнут включать в договоры условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы иноагентом.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
нежелательные организации запрет рекламы Андрей Клишас Александр Хинштейн законопроект Госдума

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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