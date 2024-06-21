МИД заявил о сложностях для «компетентных органов» из-за виз по прибытии

Выдача виз по прибытии в Россию усложнит работу «компетентных органов» по предотвращению въезда «нежелательных лиц», заявили в МИДе. Кроме того, в случае отказа в визе ответственность за иностранца ляжет на доставившую организацию

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Выдача российских виз по прибытии усложнит работу «компетентных органов», направленную на предотвращение въезда в страну «нежелательных лиц», заявил директор консульского департамента МИДа Алексей Климов в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос о возможности реализации такой идеи в России.

Дипломат отметил, что «российская виза является не просто формальным разрешением на въезд в Российскую Федерацию за плату», в процессе оформления «компетентные органы» проводят мероприятия по недопущению въезда «нежелательных лиц». «Введение такого порядка лишит ведомства возможности своевременно получать информацию о таких иностранцах и проводить соответствующие превентивные мероприятия в целях обеспечения национальной безопасности», — считает он.

Климов добавил, что иностранцу, включенному в список тех, кому не разрешен въезд в Россию, в таком случае будет отказано в визе без объяснения причин. При этом ответственность за его возвращение, включая оплату административного штрафа 50–100 тыс. руб., должна будет взять на себя доставившая иностранца в Россию организация.

«Очевидно, что помимо серьезных имиджевых потерь это может послужить причиной отказа в предоставлении транспортных услуг туристам, рассчитывающим на получение виз по прибытии в Российскую Федерацию», — отмечает Климов.

Кроме того, среди аргументов против реализации идеи выдачи виз по прибытии в Россию дипломат назвал необходимость открыть круглосуточные консульские пункты, что подразумевает выделение средств из бюджета. При этом, подчеркивает он, равномерно распределить нагрузку на них «вряд ли удастся», поскольку невозможно предугадать, каким будет поток иностранных туристов.

Климов также рассказал, что доля многократных российских туристических виз снижается: в 2022 году их доля от общего числа выданных виз составила 14,2%, в 2023-м — 7,5%, а за период с января по 1 апреля этого года — 6,8%. По словам дипломата, основная причина — неготовность туроператора нести «предусмотренную действующим законодательством ответственность за пребывание в Российской Федерации иностранных туристов после окончания реализованных им краткосрочных разовых туров».

Среди факторов, препятствующих развитию въездного туризма в России, Климов перечислил сложную транспортную логистику, дороговизну билетов и ограниченные возможности оплаты в безналичной форме для иностранцев.

МИД выступает против отмены виз для иностранцев в одностороннем порядке, поскольку это противоречит «принципу взаимности», а также поставит иностранных граждан «в привилегированное по сравнению с россиянами положение», говорит дипломат. Кроме того, это «нанесет значительный ущерб внешнеполитическому авторитету» России, считает Климов.

С предложениями о реализации в России идеи выдачи виз по прибытии и односторонней отмены виз для некоторых стран выступил в середине июня замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.