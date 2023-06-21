В ЕК допустили замену России как поставщика критического сырья Украиной

По мнению вице-президента ЕК Шефчовича, Украина может предоставить 21 из 30 критически важных для Евросоюза ресурсов, заменив импорт из России, а также стать европейским газовым хранилищем

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Украина может стать заменой поставляемому Россией критически важному сырью, она обладает 21 из 30 типов сырья, необходимых Евросоюзу, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в комментарии Politico.

Он добавил, что Украина также может стать хранилищем европейских энергоресурсов. «Украина располагает крупнейшими подземными хранилищами газа в Европе — 33 млрд куб. м, как раз на границе со Словакией. Потенциал там огромен. Это могло бы стать очень важным стратегическим активом для энергетической безопасности Европейского союза», — сказал Шефчович.

Еще одной возможной сферой роста энергетики он назвал водород.

Список критически важных ресурсов Европарламент опубликовал еще в 2020 году. В нем насчитывается 30 позиций, среди них барий, стронций, коксовый уголь, титан, палладий и др.

Россия — крупный производитель металлов, в том числе алюминия, платины, меди и палладия.

Newsweek в январе писал, что США и НАТО в случае победы Украины смогут получить доступ к месторождениям титана — металла, используемого для производства в том числе истребителей, вертолетов, кораблей, танков, ракет большой дальности.

Один из собеседников издания в конгрессе США сказал: «Украина имеет действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и, если мы правильно разыграем наши карты, это может стать действительно привлекательной альтернативой российским и китайским ресурсам, от которых в настоящее время существует большая зависимость».