Новые кадры с места подрыва газопровода «Северный поток-2». Видео

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Немецкий телеканал RTL опубликовал кадры с места подрыва трубы газопровода «Северный поток-2». Съемки проводились с подводного беспилотника. Две нитки газопровода «Северный поток» и одна труба «Северного потока-2» были подорваны в сентябре 2022 года. Расследование ведет международная группа, Россия к следствию не допущена.

В западных СМИ неоднократно появлялись публикации о причастности украинских спецслужб к этой диверсии. В частности, The Washington Post писала, что США было известно о таких планах Украины за несколько месяцев до инцидента. В Киеве эти подозрения отвергали.