Пушилин: один человек погиб при ударе по остановке в Донецке

Пушилин сообщил о погибшем при ударе по остановке в Донецке

Денис Пушилин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Украинские вооруженные силы нанесли удар по Кировскому району Донецка, снаряд — предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS — попал по остановке общественного транспорта. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На данный момент известно как минимум об одном погибшем и семи пострадавших мирных жителях, которые ожидали общественный транспорт», — написал врио главы региона.

Пострадавшие, по словам Пушилина, получили ранения средней степени тяжести, им оказывают помощь врачи. В некоторых многоквартирных домах ударной волной были повреждены окна, добавил он.

Днем 16 июня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило в телеграм-канале, что Кировский район Донецка попал под обстрел около 16:40 мск. Пять снарядов калибром 155 мм летели со стороны поселка Кураховка (около 30 км к западу от Донецка).

Район также подвергался обстрелу около 16:25 мск. Тогда по нему выпустили еще пять снарядов того же калибра — также со стороны Кураховки. В 15:00 Кировский район обстреляли двумя снарядами из РСЗО со стороны села Доброполье (более 60 км к северо-западу от Донецка). Также район попадал под обстрел в 14:55. Утром, около 06:40 мск, по нему выпустили еще пять снарядов.

В течение дня под обстрел несколько раз попадали Куйбышевский и Киевский районы Донецка.