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Финляндия откажет в помощи странам, поддержавшим Россию

Премьер Финляндии Орпо пообещал не помогать странам Африки и Азии, поддержавшим Россию
Хельсинки обязаны помогать Киеву, морально неправильно оказывать поддержку странам, выступающим с одобрением политики Москвы, считает новое правительство Финляндии. Основными получателями помощи были беднейшие страны Африки и Азии
Новый финский премьер Петтери Орпо
Новый финский премьер Петтери Орпо (Фото: Mauri Ratilainen / EPA / ТАСС)

Новое правительство Финляндии сократит траты на помощь государствам, которые поддержали действия России на Украине, вместе с ограничением иммиграции и усложняя получение иностранцами вида на жительство и гражданства, пишет The Times.

«Главная обязанность Финляндии — поддерживать Украину, и по сравнению с неизмеримыми страданиями украинцев морально неправильно для Финляндии продолжать предоставлять помощь в целях развития странам, которые поддерживают [военную операцию] России», — сказал новый министр торговли и международного развития Финляндии Вилле Тавио.

Министр призвал развивающиеся страны «сосредоточиться на своем внутреннем развитии» вместо одобрения Москвы, так как есть государства, которые получают финскую поддержку, но предпочитают «не уважать основанный на международных правилах порядок и государственный суверенитет Украины». Тавио пообещал приложить усилия, чтобы такая практика стала повсеместной среди стран Европы.

На последних парламентских выборах в Финляндии победила правая Коалиционная партия во главе с Петтери Орпо, она объединилась в коалицию вместе с другими третями партиями: Истинные финны, Шведская народная партия, Христианские демократы. Предыдущий премьер Санна Марин ушла в отставку, Орпо был назначен на ее место 20 июня.

Правительство не уточнило, какие страны лишатся финской помощи и по каким критериям будет оценивать политику по отношению к России. The Times отмечает, что главные получатели поддержки Хельсинки — Кения, Непал, Танзания, Мозамбик и Эфиопия. В частности, прошлой осенью Финляндия выделила €15,7 млн на доставку украинского зерна в страны Африканского рога: Сомали, Эфиопию, Эритрею и Джибути.

Предыдущее правительство Финляндии развивало связи с Африкой, в 2021 году власти утвердили специальную стратегию в отношении этого континента. «Африка стала более важной в стратегическом, геополитическом и торгово-экономических отношениях», — отмечал тогда глава МИДа Пекка Хаависто.

В руководстве Еврокомиссии на фоне конфликта на Украине призывают развивать связи с беднейшими странами мира. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что образовалось «окно возможностей» для сотрудничества.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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