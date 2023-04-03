Премьер Финляндии признала поражение своей партии на выборах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
В УПЦ сообщили о госпитализации одного из танцевавших у Киевской лавры Политика, 01:23
Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский Общество, 01:19 
Как менялась доля просроченной задолженности в банках России. Инфографика Финансы, 01:07
МИД назвал захват Киево-Печерской лавры безнравственным актом Политика, 00:47
Пригожин сообщил о поднятии флага России над администрацией Артемовска Политика, 00:41
Эрдоган «закрыл двери» для посла США в Анкаре Политика, 00:22
Премьер Финляндии признала поражение своей партии на выборах Политика, 00:07
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Петербург и Москва вошли в топ-10 городов по снижению цены жилья в марте Недвижимость, 00:02
К ГТЛК подали иск на ₽3 млрд из-за долгов по евробондам Финансы, 00:01
Месть Дзюбы и скандальное судейство «Спартака». Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга возросло до 30 человек Политика, 02 апр, 23:50
В Кремле обсудили ориентиры по явке и голосованию на выборах президента Политика, 02 апр, 23:43
Джуканович поздравил соперника с победой на выборах президента Черногории Политика, 02 апр, 23:37
США вывели на орбиту 10 спутников системы предупреждения ракетных атак Технологии и медиа, 02 апр, 23:22
Политика ,  
0 

Премьер Финляндии признала поражение своей партии на выборах

Премьер Финляндии Санна Марин признала поражение своей партии на парламентских выборах
Несколько партий, входящих в нынешнее коалиционное правительство во главе с Санной Марин, ухудшили свой результат. В лидерах — правоцентристская Коалиационная партия и ультраправые «Истинные финны»
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Фото: Reuters)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение правящей Социал-демократической партии на парламентских выборах, сообщает MTV Uutisaamu.

«Демократия сказала свое слово. Финский народ проголосовал, а торжество демократии — это всегда прекрасно», — заявила она.

После подсчета 99,4% голосов на выборах лидирует Коалиционная партия во главе с Петтери Орпо, набравшая 20,6% голосов. Следом идут «Истинные финны» во главе с Рииккой Пурра (20,1%), а социал-демократы получили 19,9%.

Орпо назвал предвыборную кампанию жесткой и напряженной. «Тем не менее, три партии получили сильный вотум доверия, что является несколько новым результатом выборов в Финляндии», — сказал он.

Лидер Коалиционной партии также объявил о намерении сформировать новое правительство. MTV Uutisaamu указывает, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться вместе с «Истинными финнами». Орпо допустил это, но сказал, что «мы пока этого не знаем».

Явка на парламентских выборах составила 71,9%, это на 0,2 п.п. меньше, чем на предыдущих (72,1%), которые прошли в 2019 году, передает Yle. Доля мест трех крупнейших партий в парламенте не изменилась и составила 71,9%. Проигравшими считаются центристы, зеленые и Левый союз, они потеряли несколько мест в парламенте, отмечает издание.

Читайте на РБК Pro
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Кокаин, коррупция и бытовые ссоры: что погубило Credit Suisse
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Как создать компанию, которая сможет отпраздновать 100-летний юбилей

Действующее правительство Финляндии с 2019 года возглавляет Санна Марин (Социально-демократическая партия). Правительственная коалиция была сформирована вместе с центристами, зелеными, Левым союзом и Шведской народной партией. В связи с этим кабинет Марин считается левоцентристским.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Санна Марин Финляндия парламентские выборы
Материалы по теме
В Кремле обсудили ориентиры по явке и голосованию на выборах президента
Политика
Соперник Эрдогана на выборах призвал не повторять санкции Запада
Политика
Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter