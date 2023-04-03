Премьер Финляндии признала поражение своей партии на выборах

Несколько партий, входящих в нынешнее коалиционное правительство во главе с Санной Марин, ухудшили свой результат. В лидерах — правоцентристская Коалиационная партия и ультраправые «Истинные финны»

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Фото: Reuters)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение правящей Социал-демократической партии на парламентских выборах, сообщает MTV Uutisaamu.

«Демократия сказала свое слово. Финский народ проголосовал, а торжество демократии — это всегда прекрасно», — заявила она.

После подсчета 99,4% голосов на выборах лидирует Коалиционная партия во главе с Петтери Орпо, набравшая 20,6% голосов. Следом идут «Истинные финны» во главе с Рииккой Пурра (20,1%), а социал-демократы получили 19,9%.

Орпо назвал предвыборную кампанию жесткой и напряженной. «Тем не менее, три партии получили сильный вотум доверия, что является несколько новым результатом выборов в Финляндии», — сказал он.

Лидер Коалиционной партии также объявил о намерении сформировать новое правительство. MTV Uutisaamu указывает, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться вместе с «Истинными финнами». Орпо допустил это, но сказал, что «мы пока этого не знаем».

Явка на парламентских выборах составила 71,9%, это на 0,2 п.п. меньше, чем на предыдущих (72,1%), которые прошли в 2019 году, передает Yle. Доля мест трех крупнейших партий в парламенте не изменилась и составила 71,9%. Проигравшими считаются центристы, зеленые и Левый союз, они потеряли несколько мест в парламенте, отмечает издание.

Действующее правительство Финляндии с 2019 года возглавляет Санна Марин (Социально-демократическая партия). Правительственная коалиция была сформирована вместе с центристами, зелеными, Левым союзом и Шведской народной партией. В связи с этим кабинет Марин считается левоцентристским.