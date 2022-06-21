Путин счел текущую ситуацию возможностью усовершенствовать армию

Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле (Фото: Кирилл Каллиников / ТАСС)

В мире на данный момент нет более эффективной армии, чем в России, но текущая ситуация позволит усовершенствовать вооруженные силы страны, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с лучшими выпускниками военных вузов, передает ТАСС.

«Требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что — другого качества. И это тот процесс, который, безусловно, приведет к совершенствованию <...> всей военной составляющей государства», — сказал Путин.

Президент также назвал оснащение войск новыми вооружениями одной из приоритетных задач в военной сфере. Он указал, что в войска начали поступать «не имеющие аналогов в мире» комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, а к концу года на боевое дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в армии будут шире применять робототехнику, новейшие средства управления разведки, беспилотники, развивать лазерное или электромагнитное оружие.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Ее целями Путин называл защиту жителей Донбасса от геноцида, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Киев ввел в стране военное положение и разорвал отношения с Москвой.

13 июня курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК, отвечая на вопрос, какие выводы сделаны спустя почти четыре месяца с начала специальной военной операции России на Украине, заявил, что российские вооруженные силы «с опозданием занялись внедрением беспилотных средств». Он добавил, что Россия динамично развивается в этом направлении.