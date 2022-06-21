Путин счел текущую ситуацию возможностью усовершенствовать армию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 57,46 (-1,34) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 54,71 (-1,46) Инвестиции, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:40
Курс евро впервые за 7 лет упал до ₽57 Инвестиции, 17:37
Первое иностранное судно из оставшихся в порту Мариуполя покинуло гавань Политика, 17:33
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 17:23
Еще две страны ЕС ввели первый уровень режима предупреждения ЧС по газу Политика, 17:18
Количество поездов «Москва-2020» в столичном метро выросло в 1,6 раза Город, 17:07
Турчак вручил сыну Медведева партбилет «Единой России» Политика, 17:07
Путин счел текущую ситуацию возможностью усовершенствовать армию Политика, 17:02
В Ельцин-центре объяснили исчезновение с сайта сообщения о спецоперации Политика, 17:01
Хуснуллин оценил стоимость развития стройотрасли и ЖКХ в ₽160 трлн Недвижимость, 16:55
В аэропорту Иркутска сел Ан-24 с горящим шасси Общество, 16:44
Фильмы Джима Джармуша получат первый цифровой релиз в России Стиль, 16:42
«Сбер» запустил ипотеку на достройку жилых домов Недвижимость, 16:40
Курс доллара к иене поднялся выше 136 иен впервые с осени 1998 года Инвестиции, 16:39

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Путин счел текущую ситуацию возможностью усовершенствовать армию

Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле
Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле (Фото: Кирилл Каллиников / ТАСС)

В мире на данный момент нет более эффективной армии, чем в России, но текущая ситуация позволит усовершенствовать вооруженные силы страны, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с лучшими выпускниками военных вузов, передает ТАСС.

«Требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что — другого качества. И это тот процесс, который, безусловно, приведет к совершенствованию <...> всей военной составляющей государства», — сказал Путин.

Президент также назвал оснащение войск новыми вооружениями одной из приоритетных задач в военной сфере. Он указал, что в войска начали поступать «не имеющие аналогов в мире» комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, а к концу года на боевое дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в армии будут шире применять робототехнику, новейшие средства управления разведки, беспилотники, развивать лазерное или электромагнитное оружие.

В Британии призвали создать способную «победить Россию» армию
Политика
Фото:Boris Grdanoski / AP

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Ее целями Путин называл защиту жителей Донбасса от геноцида, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Киев ввел в стране военное положение и разорвал отношения с Москвой.

13 июня курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК, отвечая на вопрос, какие выводы сделаны спустя почти четыре месяца с начала специальной военной операции России на Украине, заявил, что российские вооруженные силы «с опозданием занялись внедрением беспилотных средств». Он добавил, что Россия динамично развивается в этом направлении.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования
Pro
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики
Исследования
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Синрин-йоку: чем современному человеку полезны прогулки по лесу
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Теги
Владимир Путин модернизация Вооруженные силы

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Британии призвали создать способную «победить Россию» армию
Политика
Борисов заявил о «запоздалом» внедрении беспилотников в российскую армию
Политика
Борисов сообщил о применении российскими военными Су-57 на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter