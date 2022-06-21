Сенатор сообщила о продолжении пожара на платформе «Черноморнефтегаза»

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Пожар на пострадавшей от украинского обстрела платформе «Черноморнефтегаза» не стихает, ночью огонь перекинулся к скважине. Об этом РБК рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Да, действительно пожар на первой вышке не стихает, потушить его еще не удалось. Но мы понимаем, что все-таки это газ. Ночью огонь подошел к скважине», — сказала Ковитиди.

В поиске нефтяников участвуют военные, вертолеты и авиация. По словам Ковитиди, продолжается поиск семи человек. Спасательная операция находится на контроле главы Крыма Сергея Аксенова. Власти региона привлекли дополнительных специалистов для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе главы Крыма и пресс-службе «Черноморнефтегаза». В региональном МЧС рекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу компании.

Об ударе по буровым платформам в Черном море стало известно накануне. Он пришелся на платформы «Черноморнефтегаза», расположенные на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет — на них лишь «срезало верхушки» буровых установок. Ковитиди сообщила, что работники платформ успели перед ударом «сбросить газ», что помогло предотвратить масштабный взрыв, при котором пострадали бы месторождение и, вероятно, Одесса.

По словам Аксенова, на платформах в момент удара находились 109 человек, 21 человек эвакуирован. От удара сильно пострадала одна из трех платформ, на которой находились 12 человек.

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В настоящее время добыча газа на этом месторождении приостановлена.