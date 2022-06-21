Роскомнадзор заблокировал сайт газеты The Daily Telegraph

В базе данных говорится, что ограничивается доступ к странице, однако пока недоступен весь сайт газеты. Решение о блокировке принято на основании статьи о призывах к беспорядкам и экстремизму

Фото: Павел Головкин / AP

Роскомнадзор заблокировал страницу сайта британской газеты The Daily Telegraph. Информация об этом содержится в базе данных сервиса проверки ограничения доступа к сайтам или страницам.

Решение о блокировке приняла Генпрокуратура еще 22 апреля, следует из базы данных. При этом там говорится, что доступ ограничивается к странице, а не ко всему сайту. Однако по состоянию на 10:00 мск не был доступен весь сайт The Daily Telegraph.

В Роскомнадзоре сообщили РБК, что доступ к сайте издания был ограничен по требованию Генпрокуратуры. «Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины», — заявили в пресс-службе ведомства.

РБК направил запрос в The Daily Telegraph.

После начала российской военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал десятки сайтов российских и иностранных СМИ, правозащитных и расследовательских организаций. Из иностранных изданий под блокировку попали сайты немецкой газеты Bild, телеканала Euronews (по версии Роскомнадзора, он «систематически размещал недостоверную информацию о спецоперации, а также данные с призывами к участию в несогласованных митингах), абхазского «Сухуми.инфо», украинского «Интерфакс-Украина», русскоязычной версии латвийского портала «Открыто», израильского «Девятого канала», эстонской Potimees, белорусского «Еврорадио», прибалтийского Delfi и других.