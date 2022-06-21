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Политика ,  

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ушел в отставку

Он также покинул пост главы Комитета по нацбезопасности. Должности Качиньского займет министр обороны Мариуш Блащак. Качиньский назвал решение о своем преемнике естественным в текущих условиях
Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Вице-премьер Польши и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны республики Ярослав Качиньский сообщил, что покинул посты в правительстве, пишет Wprost.

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — пояснил он.

По словам Качиньского, его преемником на посту вице-премьера и главы Комитета по нацбезопасности станет действующий министр обороны Мариуш Блащак. «Это совершенно естественное решение. У нас идет война, а он министр обороны, поэтому в той конкретной ситуации, в которой мы находимся, такая комбинация имеет очень большие преимущества», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, когда Блащак будет назначен, Качиньский отметил, что решение остается на усмотрение Дуды.

Качиньский заявил о готовности разместить ядерное оружие по просьбе США
Политика
Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский остается председателем консервативной партии «Право и справедливость», он занимает этот пост с 2003 года.

Качиньский родился в Варшаве в 1949 году. Он является братом президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

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В 1970-х годах и начале 1980-х Качиньский строил научную карьеру, в том числе работая научным сотрудником в Институте политических исследований, а также в Белостокском филиале Варшавского университета. В 1980-х годах во времена Польской Народной Республики занимался оппозиционной деятельностью, в том числе участвовал в работе профсоюзов, содействовал выпуску подпольных изданий и писал для них.

После образования Республики Польша в 1989 году был депутатом польского Сейма нескольких созывов. В 2005 году партия «Право и справедливость» получила лучший результат на парламентских выборах. На этом фоне Ярослав Качиньский отказался от поста премьер-министра для того, чтобы не ухудшать шансы своего брата, который шел на президентские выборы. Последний выиграл выборы, а премьер-министром стал однопартиец Качиньского Казимеж Марцинкевич. После отставки Марцинкевича в июле 2006 года Ярослав Качиньский занял должность премьера в правительстве брата.

Качиньский в Киеве предложил ввести миротворцев НАТО на Украину
Политика
Ярослав Качиньский

Однако на досрочных выборах 2007 года его партия проиграла, Ярослав Качиньский подал в отставку, его место занял Дональд Туск.

Качиньский участвовал в президентских выборах 2010 года, но победы не добился.

Вернулся в правительство Ярослав Качиньский только в 2020 году, став вице-премьером в правительстве Матеуша Моравецкого. Премьер пояснял, что приглашение Качиньского должно содействовать укреплению правительства.

Во время текущего конфликта России и Украины Качиньский занимал критическую позицию по отношению к России и поддерживал Украину. После того как 21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, он предложил ввести санкции против России, а также непосредственно против Путина. Помимо этого, он говорил, что, если бы США попросили разрешения разместить на территории Польши свое ядерное оружие, Варшава бы рассмотрела этот вопрос. «Это значительно усилило бы сдерживание Москвы», — пояснял он.

Он также предлагал ввести на Украину миротворческую миссию НАТО и дать стране статус кандидата в члены ЕС.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Ярослав Качиньский отставка Польша

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