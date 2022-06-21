Экс-мэра Киева заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Экс-мэра подозревают в попытках изменить госграницу Украины из-за поста в Facebook от 25 февраля, где он заявил «о возможности и даже необходимости» признания границ ЛНР и ДНР. Киев считает обе республики террористическими

Бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за призывов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, Черновецкого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. В ведомстве полагают, что бывший мэр публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины и распространял соответствующие материалы. В сообщении сказано, что Черновецкий 25 февраля опубликовал в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена) пост «о возможности и даже необходимости» признания границ ЛНР и ДНР.

Украина называет обе республики незаконными образованиями и террористическими организациями. Россия считает их самостоятельными государствами в границах Луганской и Донецкой областей. В Киеве полагают, что, признавав эти республики, Москва нарушила минские соглашения. Российские власти не раз говорили, что страна не является их стороной.

Украина отказывается вести переговоры об урегулировании конфликта с республиками Донбасса. Президент страны Владимир Зеленский после признания их Россией подчеркивал, что Украина «ничего и никому» не отдаст и «ничего и никого» не боится. Он говорил, что границы страны останутся такими, какими их признало международное сообщество.

Запад негативно воспринял решение Москвы признать ЛНР и ДНР. В США заявили, что были готовы к такому развитию событий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что шаг, который предприняла Россия, подрывает «суверенитет и территориальную целостность Украины, усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские соглашения».