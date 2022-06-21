Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 20 июн, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 20 июн, 16:17
Алиханов предложил ответить Литве запретом на маркировку алкоголя Политика, 00:57
Экс-мэра Киева заподозрили в посягательстве на целостность Украины Политика, 00:33
Дрозд назвал фаворита в чемпионском бою Усика и Джошуа Спорт, 00:30
Нидерланды предупредили европейцев о риске дефицита газа зимой Политика, 00:16
В «Авито» назвали города с самыми низкими платежами по льготной ипотеке Недвижимость, 00:01
Власти определили механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса Финансы, 00:00
Кремль счел законным арест Олимпийской чемпионки из США за наркотики Спорт, 20 июн, 23:53
Алиханов сообщил о вызове в МИД посла ЕС из-за транзитных ограничений Политика, 20 июн, 23:39
Нетаньяху заявил о намерении возглавить новое правительство Израиля Политика, 20 июн, 23:32
Выступавшая за Россию теннисистка объяснила смену спортивного гражданства Спорт, 20 июн, 23:20
Военкор «Первого» сообщила о звонке Дудаева после слов об обмене Тайры Политика, 20 июн, 23:08
Минобороны сообщило об обстрелах артиллерией ВСУ жилых кварталов Харькова Политика, 20 июн, 23:07
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 20 июн, 22:46
Российские операторы начали взимать плату за сим-карты Технологии и медиа, 20 июн, 22:33

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Экс-мэра Киева заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Экс-мэра подозревают в попытках изменить госграницу Украины из-за поста в Facebook от 25 февраля, где он заявил «о возможности и даже необходимости» признания границ ЛНР и ДНР. Киев считает обе республики террористическими

Бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за призывов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, Черновецкого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. В ведомстве полагают, что бывший мэр публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины и распространял соответствующие материалы. В сообщении сказано, что Черновецкий 25 февраля опубликовал в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена) пост «о возможности и даже необходимости» признания границ ЛНР и ДНР.

В школьную программу предложили включить признание Россией ДНР и ЛНР
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Украина называет обе республики незаконными образованиями и террористическими организациями. Россия считает их самостоятельными государствами в границах Луганской и Донецкой областей. В Киеве полагают, что, признавав эти республики, Москва нарушила минские соглашения. Российские власти не раз говорили, что страна не является их стороной.

Украина отказывается вести переговоры об урегулировании конфликта с республиками Донбасса. Президент страны Владимир Зеленский после признания их Россией подчеркивал, что Украина «ничего и никому» не отдаст и «ничего и никого» не боится. Он говорил, что границы страны останутся такими, какими их признало международное сообщество.

Запад негативно воспринял решение Москвы признать ЛНР и ДНР. В США заявили, что были готовы к такому развитию событий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что шаг, который предприняла Россия, подрывает «суверенитет и территориальную целостность Украины, усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские соглашения».

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Леонид Черновецкий ЛНР ДНР подозрение экс-мэр

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В школьную программу предложили включить признание Россией ДНР и ЛНР
Общество
Кадыров сообщил о взятии Тошковки в ЛНР
Политика
Токаев заявил о непризнании «квазигосударств» ДНР и ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter