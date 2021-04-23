В Киеве отказались от переговоров с ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на словах признал самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР, тем самым нарушив минские соглашения. Об этом заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Украина 24».

«Он сказал «с республиками «ЛНР и ДНР», которые Россия никогда до этого не признавала. Конечно, это оговорка, но эта оговорка фактически — словесный выход из Минских соглашений», — пояснил Арестович.

Ранее Путин, в ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, сказал, что Зеленскому стоит вначале поговорить с главами ДНР и ЛНР. «Если речь идет о проблемах Донбасса, тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — считает Путин.