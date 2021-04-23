Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 76,42 (-0,4) Инвестиции, 22 апр, 12:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 92,04 (-0,25) Инвестиции, 22 апр, 12:52
Bloomberg узнал об обновлениях в iOS 15 от Apple Технологии и медиа, 01:21 Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов Политика, 00:46 Все об импорте: откуда и что везти, какие пошлины платить РБК и Банк «Открытие», 00:32 УЕФА утвердит города Евро. Получит ли Петербург больше матчей ЧЕ-2020 Спорт, 00:30 Тунберг обвинила правительства в дотациях на ископаемое топливо Политика, 00:29 В Киеве отказались от переговоров с ДНР и ЛНР Политика, 00:03 В «Единой России» обсудили смену главы московского отделения на Толстого Политика, 00:00 ФСО оказалась лидером рейтинга конкурентных закупок Экономика, 00:00 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 22 апр, 23:35 Встреча Путина с Лукашенко продлилась четыре часа Политика, 22 апр, 23:23 «Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем Спорт, 22 апр, 23:11 Керри позитивно оценил выступление Путина на климатическом саммите Политика, 22 апр, 22:51 «Золотой маской» наградили спектакль Могучего и режиссуру Бутусова Общество, 22 апр, 22:46 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 22 апр, 22:44
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,42 -1,54% EUR/RUB ₽90,63 -1,68% EUR/USD $1,2 -0,16%
Политика ,  
0 

В Киеве отказались от переговоров с ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на словах признал самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР, тем самым нарушив минские соглашения. Об этом заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Украина 24».

«Он сказал «с республиками «ЛНР и ДНР», которые Россия никогда до этого не признавала. Конечно, это оговорка, но эта оговорка фактически — словесный выход из Минских соглашений», — пояснил Арестович.

Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для разрушения отношений
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Ранее Путин, в ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, сказал, что Зеленскому стоит вначале поговорить с главами ДНР и ЛНР. «Если речь идет о проблемах Донбасса, тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — считает Путин.

После этого главы ДНР и ЛНР заявили о готовности встретиться с Зеленским в Донбассе. Однако Арестович в ответ указал, что Украина принципиально не будет вступать в переговоры с самопровозглашенными республиками.

Владимир Путин Донбасс ЛНР ДНР
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,42 -1,54% EUR/RUB ₽90,63 -1,68% EUR/USD $1,2 -0,16%
Материалы по теме
Главы ЛНР и ДНР предложили Зеленскому встретиться в Донбассе
Политика
Путин предложил Зеленскому приехать в Москву «в любое время»
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter