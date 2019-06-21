Журналиста «Коммерсанта» не пустили в Грузию

Журналиста «Коммерсанта» не пустили в Грузию

Специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева не пустили на территорию Грузии, куда он прилетел освещать антироссийские акции протеста. Об этом РБК сообщил Соловьев.

По словам журналиста, он не смог пройти зону паспортного контроля в международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели, куда прилетел в пятницу днем.

«Продержали три часа (на границе). Никак не объяснили (причину отказа во въезде)», — отметил Соловьев.

В департаменте пограничной полиции МВД Грузии отказались от комментариев, перенаправив корреспондента РБК в Министерство иностранных дел Грузии. РБК направил запрос в пресс-службу грузинского МИДа.

Соловьев специализируется на освещении событий на постсоветском пространстве. В частности, он писал о конфликте России и Грузии в 2008 году. Ранее у него не возникало проблем с пересечением границы, отметил журналист.