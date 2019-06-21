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Union Pacific $200 (+18,24%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,37%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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Журналиста «Коммерсанта» не пустили в Грузию

Специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева не пустили на территорию Грузии, куда он прилетел освещать антироссийские акции протеста. Об этом РБК сообщил Соловьев.

По словам журналиста, он не смог пройти зону паспортного контроля в международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели, куда прилетел в пятницу днем.

«Продержали три часа (на границе). Никак не объяснили (причину отказа во въезде)», — отметил Соловьев.

В департаменте пограничной полиции МВД Грузии отказались от комментариев, перенаправив корреспондента РБК в Министерство иностранных дел Грузии. РБК направил запрос в пресс-службу грузинского МИДа.

Соловьев специализируется на освещении событий на постсоветском пространстве. В частности, он писал о конфликте России и Грузии в 2008 году. Ранее у него не возникало проблем с пересечением границы, отметил журналист.

В Тбилиси второй день продолжаются антироссийские акции протеста. Митинги начались после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов и его коллеги приехали на заседание Межпарламентской ассамблеи православия в парламент Грузии в Тбилиси 20 июня.

Гаврилов, который является президентом ассамблеи, открыл заседание, сев в кресло спикера грузинского парламента. Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе в этот день отсутствовал, так как находился с официальным визитом в Баку. Поведение Гаврилова вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий — «Единого национального движения» (основателем которого является Михаил Саакашвили) и «Европейской Грузии» (лидер — бывший председатель парламента Давид Бакрадзе).

В ночь на 21 июня полиция Грузии с применением резиновых пуль и слезоточивого газа разогнала многотысячный митинг у здания парламента на проспекте Руставели. По данным грузинского Минздрава, при разгоне акции пострадали 240 человек.

В пятницу председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Также заявление об отставке подписал депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Закария Куцнашвили, который участвовал в организации мероприятия.

Теги: Грузия, акции протеста
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