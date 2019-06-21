Кандидатом на пост заместителя генпрокурора стал Дмитрий Демешин

На пост заместителя Генеральной прокуратуры предложили Дмитрия Демешина — начальника управления Генпрокуратуры, которое следит за исполнением законов в оборонной сфере, узнал РБК. Его кандидатуру сенаторы обсудят 26 июня

Дмитрий Демешин (Фото: ssla.ru)

Заместителем генпрокурора России может стать начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса этого ведомства Дмитрий Демешин — его кандидатуру внесли на рассмотрение в Совет Федерации, рассказал РБК источник в верхней палате парламента.

Предложение назначить Демешина замглавы генпрокурора 25 июня рассмотрят профильные комитеты верхней палаты (комитет по конституционному законодательству и государственному строительству и комитет по обороне и безопасности), а днем позже, 26 июня, окончательное решение примут сенаторы на 431-ом заседании Совета Федерации. Обсуждение этого вопроса запланировано в повестке заседания.

О том, что кандидатура Демешина внесена для назначения на этот пост, также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дмитрий Демешин родился в 1976 году в Ташкенте. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности юриспруденция, с того же года служит в органах прокуратуры. Был заместителем прокурора в подмосковных Мытищах, работал заместителем прокурора Ростовской области и прокурора Калужской области.