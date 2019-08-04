Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью

Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма Аль-Асад окончательно поборола онкологическое заболевание. Об этом она рассказала в интервью агентству SANA.

На вопрос журналистки, на какой стадии лечения рака она находится, Асма Аль-Асад заявила, что лечение подошло к концу вместе с болью, усталостью и негативными аспектами болезни. «Слава богу, все закончилось», — подчеркнула она.

В августе 2018 года у супруги сирийского лидера обнаружили злокачественную опухоль молочной железы на ранней стадии.

В интервью Асма Аль-Асад отметила важность скринингов и диагностики болезней на ранних стадиях и призвала женщин, в особенности после 40 лет, проверять свой организм ежегодно.

«Посмотрите на меня как на пример и не бойтесь», — добавила жена Башара Асада.