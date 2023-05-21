Власти сообщили об отключении электроэнергии в Симферополе

Электричества в нескольких районах Симферополя не было тридцать-сорок минут, сообщил советник главы Крыма Крючков. По словам мэра города, специалисты выясняют причины произошедшего

Фото: Артем Креминский / РИА Новости

В Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии, свет вернулся в дома жителей города через тридцать-сорок минут, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

По словам главы администрации города Михаила Афанасьева, причина обесточивания нескольких районов города устанавливается. «В Симферополе некоторые районы города остались без света. Специалисты выясняют причины и работают над их устранением», — заявил мэр.

После начала российской военной операции на Украине в Крыму был введен «средний уровень реагирования», который подразумевает ограничение на въезд и выезд, а также передвижение по региону, досмотр автомобилей, усиление охраны порядка и другие меры.

Регион регулярно атакуют беспилотники, о чем неоднократно сообщал глава республики Сергей Аксенов. В последний раз он сообщал об атаке дронов 19 мая — тогда силы ПВО сбили в Северном Крыму четыре беспилотника. За день до этого — 18 мая, — Аксенов сообщил о сходе с рельсов поезда с зерном в Симферопольском районе Крыма. Министр транспорта региона Николай Лукашенко уточнял, что речь идет о восьми вагонах. В результате аварии никто не пострадал.