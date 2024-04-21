В Севастополе сбили противокорабельную ракету
Один из кораблей Черноморского флота на Северной стороне Севастополя отбил атаку противокорабельной ракетой, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников», — написал он.
Губернатор не уточнил модель ракеты. Прежде Минобороны России не раз отчитывалось об уничтожении украинских противокорабельных ракет «Нептун». Их создали на основе советской ракеты Х-35.
Этим утром автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто, оперштаб сообщил об этом в 8:36. Спустя около часа, к 9:25, машины снова пустили на переправу. К 10 утра в очереди по обеим сторонам моста находились суммарно более 200 автомобилей.
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