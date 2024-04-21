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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Axios узнал о первых санкциях США против израильской армии

Axios: США введут санкции против батальона армии Израиля Нетцах Иегуда
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильский батальон, набранный из ультраортодоксальных мужчин, окажется под санкциями США за насилие против мирных палестинцев, выяснил Axios. Одним из погибших был 78-летний американский гражданин, умерший при задержании
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

США впервые наложат санкции на подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), об этом в ближайшие дни объявит госсекретарь Энтони Блинкен, пишет Axios со ссылкой на трех источников.

В ограничительные списки попадет батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан — территории Палестины, занятой израильской армией. Причиной стали инциденты, которые произошли до нападения палестинских боевиков на Израиль. Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии и полиции; по словам одного источника, они не будут подвергнуты санкциям благодаря исправлению проблем.

Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.

Батальон «Нецах Иегуда» сформирован в качестве специального подразделения для ультраортодоксальных солдат. Все его служащие — мужчины. Батальон создали для того, что ультраортодоксальные и другие религиозные солдаты могли служить без компромиссов со своими убеждениями: они не взаимодействуют с женщинами-военнослужащими в обычной для израильской армии степени и могут проводить больше времени за молитвами и изучением Торы.

В «Нецах Иегуда» направляют «молодежь с вершины холма» — молодых и радикально настроенных израильтян правых взглядов, которые не приняли ни в одно другое боевое подразделение ЦАХАЛ.

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Расследование против батальона «Нецах Иегуда» стартовало полтора года назад, в конце 2022-го, когда солдат обвинили в причастности к нескольким случаям насилия в отношении палестинского гражданского населения.

Одним из тех инцидентов была смерть 78-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада в январе 2022 года. Мужчину задержали солдаты батальона «Нецах Иегуда» на контрольно-пропускном пункте в деревне на Западном Берегу. Он отказался пройти проверку, после чего на него надели наручники, заткнули рот кляпом и оставили лежать на морозе, а спустя несколько часов мужчину нашли мертвым.

Госдепартамент США выразил тогда глубокое беспокойство и призвал власти Израиля к тщательному расследованию. Вскрытие определило, что мужчина умер от остановки сердца. Власти Израиля отказались предъявлять уголовные обвинения военнослужащим, двух из офицеров уволили, а одному сделали выговор.

В январе 2023 года батальон перебросили с Западного Берега на Голланские высоты. По сведениям Haaretz, это произошло после многочисленных случаев применениям служащими насилия против мирных палестинцев.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху потребовал не вводить санкции против батальона, эти намерения он охарактеризовал как «верх абсурда и морального упадка». «Мы очень уважаем наших американских друзей, но введение санкций в отношении подразделения является опасным прецедентом и посылает неправильный сигнал нашим общим врагам во время войны», — сказал министр чрезвычайного правительства Бени Ганц.

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Фото: Amir Levy / Getty Images

Прежде власти США неоднократно рассматривали случаи предполагаемых нарушений прав человека со стороны израильских солдат, но приложили все усилия, чтобы эти подразделения сохранили доступ к американскому оружию, рассказали The Guardian бывшие чиновники. Они отметили, что остальные партнеры США, в том числе Украина, были подвергнуты ограничениям за нарушения силовиками прав человека, однако в случае с Израилем это правило не действовало.

«Никто этого не говорил, но все знали, что в Израиле правила другие. Никто никогда этого не признает, но это правда», — рассказал один из источников издания.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ЦАХАЛ США санкции США Палестина Госдепартамент США
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