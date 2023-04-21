WP узнала о планировании Киевом тайных атак на российские силы в Сирии

Военная разведка Украины планировала тайные атаки на российские силы в Сирии, чтобы вынудить Россию перебросить туда войска с Украины, пишет The Washington Post со ссылкой на слитые документы американской разведки.

Из просочившегося в Сеть секретного документа следует, что Главное управление разведки Минобороны Украины планировало удары таким образом, чтобы само украинское правительство не было в них вовлечено.

Украинская сторона собиралась наносить удары по российским силам с использованием беспилотников, целью должны были стать бойцы ЧВК «Вагнер». Кроме того, разведка Украины обдумывала возможность подготовки «Сирийских демократических сил», в которые входят в том числе курдские отряды.

Помимо того, разведка рассматривала возможность нанесения ударов по хорошо защищенным «приоритетным» российским объектам вблизи Дамаска и сирийского побережья, которые оказались бы самыми затратными для России, или ударов по «аффилированной с Россией нефтяной инфраструктуре» в центральной части страны, плохо защищенной ПВО, но менее затратной.

Киев начал разрабатывать план осенью прошлого года. Однако в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский приостановил планирование атак. Как следует из документа, причиной могли стать давление со стороны США, ограниченные запасы беспилотников у Украины или сомнения в том, что атаки могут быть успешными.

Согласно документу, Турции было известно о планах Киева и она «стремилась избежать возможного ответного удара».

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