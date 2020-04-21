Греф оценил работу Собянина и Мишустина по борьбе с коронавирусом

Решения правительства Михаила Мишустина глава Сбербанка назвал мудрыми и стратегическими и назвал его лучшим кабинетом за 30 лет. По мнению Грефа, власти Москвы предпринимают близкие к невозможному усилия для спасения ситуации

Герман Греф (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Москве и москвичам повезло, что во время пандемии коронавируса мэром столицы является Сергей Собянин — такую оценку его деятельности дал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову для ресурсов Rambler. Трансляцию интервью вел «Сбербанк TV».

«Нам повезло, что в Москве, в таком подверженном всем возможным рискам мегаполисе, мэром в этот момент времени оказался Собянин. Он принимает экстраординарные и близкие к невозможному усилия для того, чтобы спасать ситуацию. Самое удивительное, что это ему удается», — сказал Греф.

Он добавил, что ситуацию, когда за полтора месяца три четверти больничного фонда были переоборудованы для борьбы с коронавирусом, «совершенно невозможно себе было представить». «Он и его команда это сделали. Я вижу, как они работают, я вижу эффект от этой работы, и я убежден, что они с этим справятся, хотя и ценой большого стресса». — резюмировал Греф.

Работу правительства Мишустина глава Сбербанка также оценил довольно высоко, отметив, что новому составу кабинета министров пришлось «окунуться сразу же после назначения в тяжелейшие испытания». «Собственно, то, что мы имеем сегодня, та ситуация с коронавирусом, которую мы имеем сегодня, — это во многом их заслуга. Почему? Они сделали первые очень правильные шаги. Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР», — сказал Греф.