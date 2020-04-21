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Греф оценил работу Собянина и Мишустина по борьбе с коронавирусом

Решения правительства Михаила Мишустина глава Сбербанка назвал мудрыми и стратегическими и назвал его лучшим кабинетом за 30 лет. По мнению Грефа, власти Москвы предпринимают близкие к невозможному усилия для спасения ситуации
Герман Греф (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Москве и москвичам повезло, что во время пандемии коронавируса мэром столицы является Сергей Собянин — такую оценку его деятельности дал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову для ресурсов Rambler. Трансляцию интервью вел «Сбербанк TV».

«Нам повезло, что в Москве, в таком подверженном всем возможным рискам мегаполисе, мэром в этот момент времени оказался Собянин. Он принимает экстраординарные и близкие к невозможному усилия для того, чтобы спасать ситуацию. Самое удивительное, что это ему удается», — сказал Греф.

Он добавил, что ситуацию, когда за полтора месяца три четверти больничного фонда были переоборудованы для борьбы с коронавирусом, «совершенно невозможно себе было представить». «Он и его команда это сделали. Я вижу, как они работают, я вижу эффект от этой работы, и я убежден, что они с этим справятся, хотя и ценой большого стресса». — резюмировал Греф.

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Работу правительства Мишустина глава Сбербанка также оценил довольно высоко, отметив, что новому составу кабинета министров пришлось «окунуться сразу же после назначения в тяжелейшие испытания». «Собственно, то, что мы имеем сегодня, та ситуация с коронавирусом, которую мы имеем сегодня, — это во многом их заслуга. Почему? Они сделали первые очень правильные шаги. Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР», — сказал Греф.

Он охарактеризовал это решение как «абсолютно мудрый и стратегический шаг». «Поэтому мы получили вирус не из Китая, а получили вирус транзитом через Европу. И мы получили те самые спасительные 1,5 месяца паузы, которые дали возможность действовать всем остальным. В этом смысле это были стратегически очень правильные и выверенные действия со стороны», — подчеркнул Греф.

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«Им приходится работать в условиях немыслимого стресса, перегрузки. И в целом я считаю и премьера, и его команду одной из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20–30 лет», — резюмировал он.

До перехода в Сбербанк Греф с 2000 до 2007 года был министром экономического развития и торговли, он работал в правительствах Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова.

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Вместе с тем Греф предупредил, что властям, возможно, придется менять стратегию. Он рассказал, что советовался со многими специалистами, в том числе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. «И мои опасения подтвердились в разговоре с ней, что этот кризис может затянуться. И это означает, что мы можем и должны разработать значительно более длинную стратегию», — предостерег он и напомнил анекдот про наводнение. «Вы знаете, есть хороший анекдот на тему, что если наводнение неизбежно, то все оставшееся время перед наводнением нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой», — сказал Греф.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, правительство, Герман Греф, Сбербанк, Сергей Собянин ..., Михаил Мишустин
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