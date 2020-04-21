Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay

По словам Медведева, ситуация с нефтяными фьючерсами «очень напоминает картельный сговор». Вечером накануне, 20 апреля, стоимость нефти марки WTI упала до нуля, а затем и вовсе стала отрицательной

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил перейти к принципу take or pay («бери или плати») в мировой торговле нефтью. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами», — заявил Медведев.

Согласно принципу take or pay, поставщик предоставляет покупателю товар до закрепленных в договоре максимальных объемов, а тот, в свою очередь, обязуется в любом случае оплатить определенную их часть вне зависимости от того, какое количество он на самом деле закупил в указанный период.

Таким образом принцип «бери и плати» минимизирует риски поставщика на фоне тех вложений, которые ему нужно сделать, чтобы обеспечить поставки в максимальном объеме. В противном случае эти риски поставщик был бы вынужден учесть при ценообразовании.