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Падение цен на нефть ,  
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Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay

По словам Медведева, ситуация с нефтяными фьючерсами «очень напоминает картельный сговор». Вечером накануне, 20 апреля, стоимость нефти марки WTI упала до нуля, а затем и вовсе стала отрицательной
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Фото: Екатерина Штукина / Pool / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил перейти к принципу take or pay («бери или плати») в мировой торговле нефтью. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами», — заявил Медведев.

Согласно принципу take or pay, поставщик предоставляет покупателю товар до закрепленных в договоре максимальных объемов, а тот, в свою очередь, обязуется в любом случае оплатить определенную их часть вне зависимости от того, какое количество он на самом деле закупил в указанный период.

Таким образом принцип «бери и плати» минимизирует риски поставщика на фоне тех вложений, которые ему нужно сделать, чтобы обеспечить поставки в максимальном объеме. В противном случае эти риски поставщик был бы вынужден учесть при ценообразовании.

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Мировой спрос на нефть резко снизился после введения ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Вечером 20 апреля стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала до $1, потом до нуля, а затем и вовсе впервые в истории стала отрицательной: продавцы начали доплачивать покупателям за поставку нефти.

По словам аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, обвал нефти WTI связан в том числе с тем, что страны — участницы сделки ОПЕК+ еще не сократили добычу. «Саудовская Аравия так и добывает больше 12 млн барр. в сутки», — отметил Полищук. Он добавил, что саудиты также отправили большие объемы нефти в США и это в комплексе привело к падению стоимости добываемой в Техасе нефти марки WTI.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дмитрий Медведев, нефть
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