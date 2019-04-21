МИД связал результаты выборов на Украине с запросом на перемены

В Министерстве иностранных дел России считают, что украинские граждане во втором туре проголосовали за перемены, а новому руководству теперь надо понять надежды избирателей

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В Российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали результаты экзитполов на Украине, по результатам которых победу одерживает актер Владимир Зеленский, набирающий 72–73%. В МИДе считают такие данные свидетельством того, что «граждане Украины проголосовали за перемены», заявил агентству «РИА Новости» статс-секретарь замглавы МИДа Григорий Карасин.

«Теперь очередь нового руководства понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны», — сказал он.

По мнению Карасина, наступает ответственный этап украинской истории.

Ранее в Москве заявляли о том, что независимо от победителя президентских выборов на Украине отношения между двумя странами должны строиться на основе взаимного доверия, сотрудничества и взаимодействия. «Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения», — сказал 19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале месяца Песков указывал, что президент Владимир Путин является сторонником переговоров об урегулировании ситуации, однако вести их пресс-секретарь главы государства призвал не с Кремлем. «Это внутриукраинский конфликт, этот конфликт могут решить сами украинцы, если они готовы вести диалог. Но при этом президент Путин всегда был и остается приверженцем диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — указал Песков.