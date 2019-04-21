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МИД связал результаты выборов на Украине с запросом на перемены
В Министерстве иностранных дел России считают, что украинские граждане во втором туре проголосовали за перемены, а новому руководству теперь надо понять надежды избирателей
Фото: Стрингер / РИА Новости

В Российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали результаты экзитполов на Украине, по результатам которых победу одерживает актер Владимир Зеленский, набирающий 72–73%. В МИДе считают такие данные свидетельством того, что «граждане Украины проголосовали за перемены», заявил агентству «РИА Новости» статс-секретарь замглавы МИДа Григорий Карасин.

«Теперь очередь нового руководства понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны», — сказал он.

По мнению Карасина, наступает ответственный этап украинской истории.

Ранее в Москве заявляли о том, что независимо от победителя президентских выборов на Украине отношения между двумя странами должны строиться на основе взаимного доверия, сотрудничества и взаимодействия. «Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения», — сказал 19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале месяца Песков указывал, что президент Владимир Путин является сторонником переговоров об урегулировании ситуации, однако вести их пресс-секретарь главы государства призвал не с Кремлем. «Это внутриукраинский конфликт, этот конфликт могут решить сами украинцы, если они готовы вести диалог. Но при этом президент Путин всегда был и остается приверженцем диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — указал Песков.

Как происходит передача власти президента на Украине
  • После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
  • Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
  • Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
  • Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
  • После выборов президент может предложить Верховной раде назначить нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада. Кандидатуру нового главы правительства вносит президент в Верховную раду.
  • Президент Украины также может предложить своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает правящая коалиция.
  • Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Украина
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