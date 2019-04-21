Результаты экзитполов в штабе Зеленского встретили взрывами хлопушек

В штабе Владимира Зеленского результаты первых экзитполов встретили ликованием, шампанским и взрывами хлопушек

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В штабе Владимира Зеленского результаты первых официальных экзитполов встретили радостными криками, взрывами хлопушек, передает корреспондент РБК. Присутствующие также поднимали бокалы с шампанским в честь Зеленского.

«Не будет никакого пафоса, просто хочу сказать спасибо родителям за поддержку и за то, что они пережили. Жене — за силу и выдержку: если бы она раньше узнала все, что обо мне говорили, может быть, не вышла бы за меня», — сказал Зеленский, добавив, что также благодарен СБУ «за то, что держали в тонусе».

Видео: Елизавета Антонова / РБК

По данным экзитполов, Владимир Зеленский лидирует в ходе второго тура президентских выборов на Украине. По данным опросов телеканала «1+1», он заручился поддержкой 72,7% избирателей, а Петр Порошенко — 27,3%. Экзитпол, проведенный по заказу «112.Украина», показал, что у Зеленского 73,7%, у Порошенко — 26,3%.



По данным национального экзитпола, за Порошенко проголосовали 25,3% избирателей, а за Зеленского — 73,2%.