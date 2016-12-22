Россия призвала США предпринять встречные шаги в отношении Северной Кореи

Отказ КНДР от ядерных испытаний направлен на «дальнейшую разрядку напряженности на Корейском полуострове», считают в МИД России. В ведомстве обратились к США и Южной Корее с призывом «снизить военную активность в регионе»

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МИД России считает решение Северной Кореи отказаться от ядерных испытаний и использования ядерного полигона «важным шагом» для улучшения ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Ситуация на полуострове развивается в «положительном ключе», заметили в МИДе​. В связи с этим в ведомстве призвали страны, ведущие переговоры с КНДР, — США и Южную Корею к принятию «встречных шагов».

«Призываем США и Республику Корея предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей с КНДР на предстоящих межкорейском и американо-северокорейском саммитах», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о заморозке ракетных и ядерных испытаний с 21 апреля. «Чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания», Пхеньян также закроет ядерный полигон.

Президент США Дональд Трамп назвал решение Ким Чен Ына «очень хорошей новостью для Северной Кореи и всего мира». Трамп ответил, что ждет саммита, на котором, как предполагается, он встретится с лидером КНДР.

Незадолго до объявления Ким Чен Ына глава ЦРУ Майк Помпео посетил Северную Корею, он занимался вопросами подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына, которая может состояться в мае-июне. Помпео выдвинут Трампом на пост госсекретаря США.