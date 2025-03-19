Кличко сообщил о работе ПВО в центре Киева

В центральных районах Киева работают силы противовоздушной обороны, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Суспiльне» и «Страна» пишут о взрывах в городе.

В Киеве с вечера 18 марта действует воздушная тревога. Городская военная администрация тогда также сообщала о работе ПВО, предупредив позже, что тревога продолжает действовать. Власти города призывают оставаться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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