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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО в центре Киева

Сюжет
Военная операция на Украине

В центральных районах Киева работают силы противовоздушной обороны, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Суспiльне» и «Страна» пишут о взрывах в городе.

В Киеве с вечера 18 марта действует воздушная тревога. Городская военная администрация тогда также сообщала о работе ПВО, предупредив позже, что тревога продолжает действовать. Власти города призывают оставаться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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