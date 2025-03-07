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Военная операция на Украине ,  
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В разведке США сочли массовые увольнения «выстрелом в голову, а не ногу»

Сюжет
Военная операция на Украине
США будет сложно собирать данные о Китае, России, Иране и потенциальных рисках, считают в американской разведке. Из-за массовых сокращений и угрозы увольнений новых сотрудников «работа практически невозможна»
Фото: Olivier Doulier / Getty Images
Фото: Olivier Doulier / Getty Images

Массовые сокращения в разведывательных ведомствах США, особенно увольнение молодых сотрудников, затруднят сбор разведданных о Китае, России, Иране, а также информации об угрозах, которые в будущем могут представлять террористические группы, сообщает The Washingtin Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

«Мы стреляем себе в голову, а не в ногу», — сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки, который обучает новобранцев. Работу спецслужб он назвал «инвестицией в будущее».

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа сокращения коснулись сотен человек — от агентов ЦРУ до специалистов по взламыванию шифров в Агентстве национальной безопасности. Как ожидается, на этой неделе Пентагон начнет увольнения 5,4 тыс. гражданских служащих, находящихся на испытательном сроке. Все это, а также поступающая от властей противоречивая информация вызывают обеспокоенность в разведсообществе, по словам бывших чиновников, они в течение десятилетий не видели такого смятения.

NBC узнал, что экс-разведчики опасаются обмена данными США с Россией
Политика
Фото:Ethan Miller / Getty Images

«Работа сейчас практически невозможна. Моральный дух ниже плинтуса», — сказал WP аналитик из разведуправления Минобоороны США. Ветеран ВВС присоединился к агентству в качестве гражданского служащего летом 2023 года, его испытательный срок должен был завершиться через несколько месяцев. В конце февраля аналитика и еще ряд его коллег пригласили в штаб-квартиру ведомства и сообщили, что уволят на следующий день. Позднее решение отложили, как надолго — неизвестно.

Как пишет газета, особенно болезненно часть сотрудников восприняла отмену программ в области разнообразия, равноправия и инклюзивности (diversity, equity, and inclusion — DEI). Руководители ведомств многие годы указывали на нехватку специалистов со знанием языков и необходимым опытом для работы под прикрытием в Африке, Азии или на Ближнем Востоке.

Обеспокоенность разведсообщества вызывают и планы Госдепартамента закрыть некоторые дипломатические миссии за рубежом. Агенты ЦРУ за границей обычно работают в посольствах и консульствах США. Кроме того, сообщал NBC News, бывшие сотрудники разведки опасаются, что администрация Трампа может сократить сбор разведданных о России и даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
разведка ЦРУ Агентство национальной безопасности США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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