Французский премьер назвал ошибкой пошлины против бурбона из США
Европейский союз по ошибке нацелился на американский виски в ответ на тарифы США, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, передает Reuters.
Политик также призвал к переговорам, чтобы избежать разрушительных для коньячной промышленности Франции пошлин.
ЕС ранее объявил о планах с апреля повысить пошлины на ряд товаров из США, включая бурбон. Этот шаг стал ответом на введенные ранее Вашингтоном торговые ограничения на европейские сталь и алюминий.
13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 200-процентные пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из стран Евросоюза, если Брюссель не пересмотрит решение об увеличении тарифов на американский виски.
На следующий день глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас заявила о готовности ЕС принять ответные меры в случае введения пошлин и добавила, что торговые войны могут привести к росту инфляции и негативно сказаться на потребителях.
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