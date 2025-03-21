Депутаты предложили до 5 лет и конфискацию имущества за призыв к санкциям
Депутаты предложили лишать свободы на срок до пяти лет за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям против России, рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС. Также предусматривается возможность конфискации имущества.
«По 20 видам преступлений мы устанавливаем возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица, их совершившие, находятся за рубежом, и предусматриваем возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого», — отметила Яровая.
Депутат также рассказала, что уголовную ответственность со сроком до семи лет с возможностью конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления или используемого для его финансирования, предлагается ввести для содействующих международным организациям вопреки российским интересам, в том числе Международному уголовному суду. Также этих лиц планируется признавать иноагентами.
Три инициативы на рассмотрение внесла группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они «направлены на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику нашей страны», заявила Яровая.
В феврале поправки поддержала правительственная комиссия. Госдума может рассмотреть их в течение весенней сессии.
Поправки предлагают внести в ст. 284.2 УК (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, ее граждан или юридических лиц) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации). За призывы «из корыстных побуждений или по найму» к введению санкций планируют ввести штраф 1-3 млн руб. или лишение свободы до пяти лет (сейчас уголовная ответственность наступает при повторном нарушении и предусматривает штраф до 500 тыс. руб. или до трех лет лишение свободы со штрафом до 200 тыс. руб.). Прошлые нормы были одобрены президентом России Владимиром Путиным в марте 2022 года.
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