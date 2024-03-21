Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
Министерство иностранных дел Словении уведомило посольство России в Любляне об объявлении российского дипломата персоной нон грата за деятельность, несовместимую со статусом, передает словенское агентство STA.
Имя дипломата не уточняется. Ему необходимо покинуть страну до 28 марта.
В МИД России заявили ТАСС, что Москва уже готовит ответ на высылку сотрудника посольства.
С начала российской спецоперации западные страны объявили о высылке более 670 российских дипломатических сотрудников разного ранга. Всего с того момента их выслано больше, чем в сумме с 2000 по 2021 год — 418 человек.
Словения в последний раз объявляла о высылке российского дипломата в прошлом сентябре. До этого, в апреле 2022 года, произошло самое большое сокращение штата российского посольства в Любляне: число дипломатов уменьшилось с 41 до восьми человек, или на 80%. В ответ российский МИД потребовал выслать четырех словенских дипломатов из Москвы.
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