Проект Gulagu.Net, занимающийся защитой прав осужденных, осенью 2021 года опубликовал кадры с пытками заключенных в Саратовской области и других городах России. Теперь основателя проекта обвиняют в дискредитации вооруженных сил

Фото: Владимир Осечкин / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

СК возбудил уголовное дело против основателя проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина по статье о дискредитации Вооруженных сил России, говорится в сообщении московского управления ведомства.

«По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый на своем канале «Правозащитный Youtube-канал Gulagu.Net» публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации», — сообщили в СК. Сейчас следователи рассматривают вопрос об объявлении правозащитника в розыск.

Осечкин и Gulagu.Net занимаются защитой прав осужденных. Осенью 2021 года проект опубликовал кадры из туберкулезной больницы ФСИН № 1 в Саратове, на которых были запечатлены пытки людей и изнасилования. Правоохранительные органы возбудили 12 уголовных дел из-за этих кадров. В ноябре 2021 года директор ФСИН Александр Калашников покинул должность.

Осечкин ранее становился фигурантом различных уголовных дел. В июле 2020 года его объявили в розыск по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК) и заочно арестовали. Осенью 2021 года его объявили в розыск повторно. Осечкин находится за пределами России — с 2015 года он постоянно проживает во Франции. Он связывал предъявляемые ему обвинения с попытками прекратить работу его правозащитного проекта.

Сайт Gulagu.Net заблокирован Роскомнадзором на основании решения Мосгорсуда.