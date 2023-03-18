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Зеленский ввел санкции против Башара Асада

Зеленский ввел санкции против Асада после его слов о признании новых территорий России
В ходе своего недавнего визита в Москву Асад сравнил Зеленского с «клоуном» и заявил о признании Сирией новых территорий России. Зеленский своим указом ввел санкции против Асада, а также премьер-министра и главы МИД Сирии
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО и ввел санкции против 300 физических и 141 юридического лица, включая президента Сирии Башара Асада. Списки опубликованы на сайте украинского президента.

Санкции против Асада вводятся сроком на 10 лет, они подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на въезд и вывод капитала из Украины.

16 марта президент Сирии заявил, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также Асад назвал Зеленского «клоуном», который ведет себя как комедийный актер даже в политике.

Зеленский ввел санкции и против министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, премьер-министра Хусейна Арнуса, Сергея Матвиенко (сын спикера российского Совфеда Валентины Матвиенко), Владимира Патрушева (племянник секретаря Совбеза России Николая Патрушева), ряда российских политиков, ректоров, ученых, глав военных заводов и др.

Под санкциями Украины находятся президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны России Сергей Шойгу, патриарх Кирилл.

Асад выступил с заявлением о признании Сирией новых российских территорий 16 марта — в ходе своего визита в Москву. По его словам, «четкая и решительная» позиция Сирии основана в первую очередь на исторических фактах. «Они [эти территории] были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена [Владимира] Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции», — заявил Асад.

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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. В абсолютных цифрах за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 2,1 млн избирателей, ЛНР — 1,6 млн, Запорожской области — 430 тыс., Херсонской — 407,5 тыс. человек (в голосовании участвовали и жители Херсона, в ноябре 2022 года Минобороны России сообщило об отводе войск на левый берег Днепра).

Украина и западные страны обвиняют Россию в аннексии территорий. Кремль настаивает, что решение жителей региона окончательное и пересмотру не подлежит.

На сегодняшний день независимость ДНР и ЛНР признана тремя государствами — членами ООН: Россией (21 февраля 2022 года), Сирией (29 июня 2022 года), КНДР (13 июля 2022 года), а также частично признанными государствами Абхазией и Южной Осетией. Херсонскую и Запорожскую области в составе России официально признала только Северная Корея.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский санкции Башар Асад

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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