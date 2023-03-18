Зеленский ввел санкции против Башара Асада

Зеленский ввел санкции против Асада после его слов о признании новых территорий России

В ходе своего недавнего визита в Москву Асад сравнил Зеленского с «клоуном» и заявил о признании Сирией новых территорий России. Зеленский своим указом ввел санкции против Асада, а также премьер-министра и главы МИД Сирии

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО и ввел санкции против 300 физических и 141 юридического лица, включая президента Сирии Башара Асада. Списки опубликованы на сайте украинского президента.

Санкции против Асада вводятся сроком на 10 лет, они подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на въезд и вывод капитала из Украины.

16 марта президент Сирии заявил, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также Асад назвал Зеленского «клоуном», который ведет себя как комедийный актер даже в политике.

Зеленский ввел санкции и против министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, премьер-министра Хусейна Арнуса, Сергея Матвиенко (сын спикера российского Совфеда Валентины Матвиенко), Владимира Патрушева (племянник секретаря Совбеза России Николая Патрушева), ряда российских политиков, ректоров, ученых, глав военных заводов и др.

Под санкциями Украины находятся президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны России Сергей Шойгу, патриарх Кирилл.

Асад выступил с заявлением о признании Сирией новых российских территорий 16 марта — в ходе своего визита в Москву. По его словам, «четкая и решительная» позиция Сирии основана в первую очередь на исторических фактах. «Они [эти территории] были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена [Владимира] Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции», — заявил Асад.