Белый дом отказался дать демократам данные о переговорах Трампа и Путина

Администрация США отклонила запрос демократов, объяснив, что обнародование дипломатических сообщений помешает Трампу и последующим президентам налаживать отношения с другими странами

Дональд Трамп (Фото: Aude Guerrucci / DPA / ТАСС)

Белый дом отклонил запрос демократов о предоставлении документов и интервью, связанных с переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом говорится в соответствующем решении администрации США, которое есть в распоряжении Politico и The Hill.

В этом документе адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне утверждает, что дипломатические сообщения президента являются конфиденциальными, а запрос предоставить эти данные выходят за рамки законной сферы расследования Конгресса. Чиполлон также отмечает, что такое раскрытие будет иметь пагубное влияние на способность Трампа или будущих президентов вести внешнюю политику.

«Президент должен иметь возможность свободно вести переговоры с иностранными лидерами, не опасаясь того, что эти сообщения будут раскрыты и использованы в политических целях. И в этом же должны быть уверены иностранные лидеры», — пишет адвокат в письме Чиполлоне, направленном Адаму Шиффу, Элайдже Каммингсу и Элиоту Энгелю — главам комитетов по разведке, по надзору за деятельностью администрации и по международным отношениям.

Ранее демократы в палате представителей возобновили сразу несколько расследований против Трампа. В частности, Шифф, Каммингс и Энгель запросили у Белого дома информацию о переговорах Трампа с Путиным.​ Они просили предоставить неотредактированные копии документов, касающихся личных встреч Трампа и Путина или подготовки к этим встречам, а также касающихся телефонных звонков между двумя лидерами. Также они запрашивали записи любых письменных сообщений между Трампом и Путиным.