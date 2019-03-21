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Белый дом отказался дать демократам данные о переговорах Трампа и Путина
Администрация США отклонила запрос демократов, объяснив, что обнародование дипломатических сообщений помешает Трампу и последующим президентам налаживать отношения с другими странами
Дональд Трамп (Фото: Aude Guerrucci / DPA / ТАСС)

Белый дом отклонил запрос демократов о предоставлении документов и интервью, связанных с переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом говорится в соответствующем решении администрации США, которое есть в распоряжении Politico и The Hill.

В этом документе адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне утверждает, что дипломатические сообщения президента являются конфиденциальными, а запрос предоставить эти данные выходят за рамки законной сферы расследования Конгресса. Чиполлон также отмечает, что такое раскрытие будет иметь пагубное влияние на способность Трампа или будущих президентов вести внешнюю политику.

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«Президент должен иметь возможность свободно вести переговоры с иностранными лидерами, не опасаясь того, что эти сообщения будут раскрыты и использованы в политических целях. И в этом же должны быть уверены иностранные лидеры», — пишет адвокат в письме Чиполлоне, направленном Адаму Шиффу, Элайдже Каммингсу и Элиоту Энгелю — главам комитетов по разведке, по надзору за деятельностью администрации и по международным отношениям.

Ранее демократы в палате представителей возобновили сразу несколько расследований против Трампа. В частности, Шифф, Каммингс и Энгель запросили у Белого дома информацию о переговорах Трампа с Путиным.​ Они просили предоставить неотредактированные копии документов, касающихся личных встреч Трампа и Путина или подготовки к этим встречам, а также касающихся телефонных звонков между двумя лидерами. Также они запрашивали записи любых письменных сообщений между Трампом и Путиным.

Этот запрос демократы подавали после публикации в Washington Post о том, что Трамп намеревался скрыть детали своих переговоров с Путиным. Издание утверждало, что американский лидер забрал записи, которые его переводчик делал во время встречи, и запретил говорить о том, что на ней обсуждалось.

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«Если эти утверждения верны, то вызывают глубокую озабоченность в отношении контрразведки и внешней политики, особенно в свете продолжающих попыток России повлиять на выборы в США», — говорится в запросе демократов.​

Теги: Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Путин
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