Пентагон заявил о нежелании России атаковать страны НАТО обычным способом

У России нет планов атаковать НАТО с помощью традиционных вооружений, считают в Пентагоне. Тем не менее у соперничества Вашингтона и Москвы есть «военное измерение», считает глава объединенного комитета начальников штабов США

Джозеф Данфорд (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Соперничество России и США идет вне рамок прямого военного конфликта, но у него есть военное измерение, считает председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Такое заявление он сделал во время своего выступления в вашингтонском Атлантическом совете, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Я говорю о том, что Путин проводит информационные операции, кибероперации, расширяет экономическое и политическое влияние, проводит нетрадиционные военные операции, как это было в Грузии или на Украине», — сказал Данфорд, поясняя, о каком «военном измерении» соперничества России и США говорит.

«Я не верю, что Путин прямо сейчас намерен атаковать союзников НАТО в традиционном понимании этого слова, потому что я думаю, что совершенно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит все, что он может выиграть от этого», — сказал Данфорд, отвечая на вопрос о том, есть ли, по его мнению, у президента России намерение вступить в прямой военный конфликт со странами НАТО.

В качестве примера того, какого рода действия Москва предпринимает в Европе сейчас, Данфорд упомянул о многочисленных «кибероперациях в Европе, многие из которых невозможно атрибутировать».