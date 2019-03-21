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Политика ,  
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Пентагон заявил о нежелании России атаковать страны НАТО обычным способом
У России нет планов атаковать НАТО с помощью традиционных вооружений, считают в Пентагоне. Тем не менее у соперничества Вашингтона и Москвы есть «военное измерение», считает глава объединенного комитета начальников штабов США
Джозеф Данфорд (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Соперничество России и США идет вне рамок прямого военного конфликта, но у него есть военное измерение, считает председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Такое заявление он сделал во время своего выступления в вашингтонском Атлантическом совете, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Я говорю о том, что Путин проводит информационные операции, кибероперации, расширяет экономическое и политическое влияние, проводит нетрадиционные военные операции, как это было в Грузии или на Украине», — сказал Данфорд, поясняя, о каком «военном измерении» соперничества России и США говорит.

«Я не верю, что Путин прямо сейчас намерен атаковать союзников НАТО в традиционном понимании этого слова, потому что я думаю, что совершенно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит все, что он может выиграть от этого», — сказал Данфорд, отвечая на вопрос о том, есть ли, по его мнению, у президента России намерение вступить в прямой военный конфликт со странами НАТО.

В качестве примера того, какого рода действия Москва предпринимает в Европе сейчас, Данфорд упомянул о многочисленных «кибероперациях в Европе, многие из которых невозможно атрибутировать».

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Кроме того, по его словам, в области политики Россия сосредоточилась на том, чтобы уменьшить влияние Вашингтона на союзников по НАТО, а при разработке новейших вооружений ориентируется на то, что считает наиболее уязвимыми точками США. «В последние 10–15 лет они направили большие усилия на создание противокорабельных крылатых ракет, баллистических ракет, средств электронного противодействия, а также средств для противодействия нашим операциям в космосе и в океане. Все эти меры нацелены на те области, где, как они думают, мы уязвимы», — сказал Данфорд.

В последние годы в Европе неоднократно проводили масштабные учения, целью которых была отработка действий союзников по НАТО в ответ на вторжение России. Начиная с 2017 года в Польше и странах Прибалтики были размещены более 7 тыс. солдат стран НАТО. Из них 4 тыс. были отправлены в регион под эгидой Североатлантического альянса.

К 2020 году НАТО намерено разместить в регионе 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться при необходимости в течение 30 дней. Это необходимо, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае угрозы вторжения на натовскую территорию. Как говорила в июле 2018 года заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, эти силы могут быть стянуты из всех стран альянса в случае возникновения кризисных ситуаций для поддержки размещенных в Прибалтике и Польше натовских сил.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Пентагон
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