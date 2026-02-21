Посол США поддержал претензии Израиля на земли от Нила до Евфрата

Хакаби в интервью Такеру Карлсону одобрил претензию Израиля на территории от Нила до Евфрата, но добавил, что на сегодняшний день об этом речь не идет

Майк Хакаби (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Посол США Майк Хакаби оценил претензии Израиля на земли от Нила до Евфрата фразой «Было бы прекрасно, если бы они забрали все это». Так он ответил на американского журналиста Такера Карлсона во время интервью.

Во время интервью Карлсон затронул тему Ветхого завета и сослался на главу 15 книги Бытия, в которой говорится, что потомки Авраама по завету Бога наследуют «землю <...> от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата».

«Это будет включать в себя практически весь Ближний Восток — Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, большие части Саудовской Аравии и Ирака <...> Имеет ли Израиль право на эту землю?» — спросил журналист.

Хакаби признал, что речь о большом участке земли. «Было бы прекрасно, если бы они забрали все. Но я не думаю, что мы сегодня об этом говорим», — сказал посол США.

Позднее в том же интервью Хакаби заявил, что Израиль в настоящее время не стремится захватить эти территории. «Они не хотят забирать ее. Они не просят ее забрать», — сказал он о территории от Нила до Евфрата. На вопрос о том, легитимны ли притязания, основанные на библейских утверждениях, сегодня, он сказал, что «не уверен, что это так».

Позднее Хакаби написал в Х пост об этом интервью и обратил внимание на недостаточное количество времени, которое Карлсон давал ему на ответ. По словам посла, в интервью с другими — «неонацистами, антисемитами и сторонниками теорий заговора» — Карлсон позволял им «говорить без перерыва».

На прошлой неделе Карлсон в своем шоу на YouTube раскритиковал Хакаби за необеспечение должной защиты христиан в Израиле. Посол, который давно знает журналиста и работал с ним на Fox News, в ответ пригласил Карлсона в Израиль.

Daily Mail писало, что встреча Карлсона и Хакаби была попыткой администрации президента США предотвратить раскол консервативной коалиции Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов — популярность Израиля в Республиканской партии остается на рекордно низком уровне среди молодых избирателей-республиканцев и сторонников Трампа. Хозяин Белого дома ранее призвал Карлсона и других членов партии ослабить внутренние разногласия с республиканцами по этому вопросу.