Экс-премьер Израиля раскритиковал Такера Карлсона за слова о задержании

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал журналиста Такера Карлсона «трусом» и «обманщиком» после того, как он заявил о задержании и допросе в аэропорту Бен-Гурион.

«Парень, который последние два года распространял ложь об Израиле, сегодня приземлился в аэропорту Бен-Гурион, быстро сфотографировался в логистической зоне, выложил фото в Твиттер, чтобы создать видимость, будто он действительно находится в Израиле (чтобы позже заявить, что он серьезный репортер, посетивший Израиль), даже не ступал на землю страны, а затем выдумал историю о том, что его якобы преследует наша служба безопасности (этого не было), поныл, сел обратно в частный самолет и улетел», — написал Беннет в X.

Ранее Карлсон заявил Daily Mail, что он и его сотрудники были на некоторое время задержаны в Израиле после их интервью с послом США Майком Хаккаби.

По словам журналиста, мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали паспорта, отвели исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем Карлсон говорил с послом.

«В следующий раз, когда он будет говорить об Израиле, как будто он какой-то эксперт, помните, что этот парень — лицемер!» — добавил Беннет.

Материал дополняется