Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Журналист Такер Карлсон заявил Daily Mail, что он и его сотрудники были на некоторое время задержаны в Израиле после их интервью с послом США Майком Хаккаби.
«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем мы говорили с послом Хакаби Это было странно. Сейчас мы за пределами страны», — сказал он.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США