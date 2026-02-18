 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле

Журналист Такер Карлсон заявил Daily Mail, что он и его сотрудники были на некоторое время задержаны в Израиле после их интервью с послом США Майком Хаккаби.

«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем мы говорили с послом Хакаби Это было странно. Сейчас мы за пределами страны», — сказал он.

Материал дополняется.

Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
«Ньюкасл» со счетом 6:1 обыграл «Карабах» в ЛЧ благодаря покеру Гордона Спорт, 23:21
Bloomberg узнал о скором решении Индии по страховке нефти в России Политика, 23:18
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле Политика, 23:14
США ввели санкции против 18 иранских чиновников и глав телеком-компаний Политика, 23:10
Россия и США договорились о создании экономической рабочей группы Политика, 22:37
Акции «Самолета» выросли на новости про возможную косвенную господдержку Инвестиции, 22:23
Канада потеряла Кросби, но вышла в полуфинал. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:09
Гладков сообщил о новой массированной атаке на Белгород Политика, 22:08
«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 22:05
Власти Польши рассказали о работе над получением репараций от России Политика, 22:03
«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов и корректировке расписания Общество, 21:59
Зеленский заявил о надежде на третий раунд переговоров в феврале Политика, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве Политика, 21:48