Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле

Журналист Такер Карлсон заявил Daily Mail, что он и его сотрудники были на некоторое время задержаны в Израиле после их интервью с послом США Майком Хаккаби.

«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем мы говорили с послом Хакаби Это было странно. Сейчас мы за пределами страны», — сказал он.

Материал дополняется.