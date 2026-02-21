WSJ рассказала о вырвавшихся на свободу боевиках ИГ в Сирии

Из сирийского лагеря Аль-Холь после перехода контроля за ним к правительственным войскам сбежали, по оценкам спецслужб США, 15–20 тыс. человек, включая членов ИГ, пишет WSJ. Это значительная часть находившихся в этом лагере

Аль-Холь (Фото: Ghaith Alsayed / AP / ТАСС)

По информации спецслужб США, от 15 тыс. до 20 тыс. человек, включая членов «Исламского государства» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России), покинули сирийский лагерь Аль-Холь и находятся на свободе в Сирии, сообщили The Wall Street Journal американские чиновники, знакомые с оценкой.

В лагере Аль-Холь размещают бывших боевиков, членов их семей, симпатизантов и коллаборантов ИГ. После масштабной кампании по борьбе с ИГ в Сирии при поддержке международной коалиции во главе с США в 2019 году лагерь в какой-то момент вмещал 70 тыс. человек. В конце 2025 года, согласно отчету генерального инспектора Пентагона, там находилось более 23 тыс. человек. Также там размещаются обычные беженцы. Согласно исследованию ООН, проведенному в октябре 2025-го, на которое ссылается WSJ, до четверти содержащихся в Аль-Холе не имеют отношения к ИГ.

Аль-Холь многие годы находился под контролем поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (SDF), состоящих из курдов. Однако после их разгрома правительственными войсками в январе меры безопасности были нарушены, что вызвало опасения о побеге многих заключенных, которые «могли радикализироваться за годы, проведенные за колючей проволокой», пишет WSJ.

По подсчетам западных дипломатов в Дамаске, на фоне беспорядков и всплеска попыток побега в январе в течение нескольких дней Аль-Холь покинули более 20 тыс. человек. Следивший за ситуацией дипломат сообщил изданию, что в начале недели там оставались всего 300–400 семей. Независимый аналитик из Дамаска Александр Маккивер отметил, что значительная часть из 20 тыс. освободившихся из лагеря — не сирийцы.

Собеседники WSJ из США считают, что побеги вызваны неумелым управлением правительства Сирии и недостаточно тщательной охраной территории лагеря. Власти Сирии признали, что многие люди покинули Аль-Холь и перебрались в другие районы, подчеркнув, что планируют отслеживать экстремистов и интегрировать их в общество, говорится в материале.

Правительство Сирии обвинило в сложившейся ситуации силы SDF, которые, как утверждается, покинули Аль-Холь в хаосе во время январского наступления сирийских правительственных войск, оставили лагерь без охраны на несколько часов и затруднили восстановление безопасности.

На этой неделе Дамаск объявил, что переводит оставшиеся в Аль-Холе семьи в другой лагерь для беженцев на северо-западе Сирии, где более развита государственная инфраструктура.

Как сказано в отчете генерального инспектора Пентагона, хотя разведка ведомства пришла к выводу, что власти Сирии под руководством президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа показали готовность сотрудничать с США в борьбе с экстремистами, усилия Дамаска «ограничены нехваткой обученного, квалифицированного персонала и зарождающимся состоянием институтов безопасности».

После разгрома SDF аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и поэтапной интеграции этих войск в состав правительственной армии.

Источники WSJ и Reuters во время боев сообщали о 200 сбежавших боевиках ИГ из тюрьмы Шаддади после ухода сил SDF. Сбежавших поймали правительственные силы. После установления контроля правительственных войск над северо-востоком Сирии американские военные перевезли около 5700 заключенных, связанных с ИГ, из сети сирийских лагерей в Ирак.

Кроме того, США приняли решение о выводе всех своих войск из Сирии, сообщила на этой неделе WSJ.