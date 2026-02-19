WSJ узнала, что США выводят все свои войска из Сирии

США выводят всех своих военных из Сирии — примерно 1 тыс. человек, завершая десятилетнюю операцию в стране, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации газеты, решение не связано с ростом напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

В январе WSJ писала, что США изучают возможность полного вывода своих войск из Сирии после поражения курдских сил.

Основная миссия американского контингента в Сирии — борьба с террористами ИГ (организация признана в России террористической и запрещена).

Материал дополняется