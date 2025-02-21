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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала условие Зеленскому для «спасения отношений» с Трампом

Politico: Зеленский должен пойти на сделку по металлам ради отношений с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
Чтобы спасти отношения с Трампом, Зеленский должен одобрить предложенную президентом США сделку об отдаче 50% редкоземельных руд страны во владение США, сообщили источники Politico в Белом доме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / Flickr)

Президент Украины Владимир Зеленский может «спасти отношения» с американским лидером Дональдом Трампом, приняв сделку с США по редкоземельным металлам, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, «резкие нападки» Трампа на Украину не являются поворотом в сторону России, а скорее связаны с негодованием по поводу реакции Киева на попытки заключить сделку на $500 млрд. «В [Республиканской] партии есть небольшое, но громкое крыло, которое настроено крайне антиукраински, но внутри него много тех, кто по-прежнему выступает за Украину. Нападки на Трампа только подливают масла в огонь», — сказал один анонимный источник.

Несколько должностных лиц Белого дома назвали последние заявление республиканца «примером дерзкой тактики ведения переговоров». Киеву «нужно быстро работать» с Вашингтоном, чтобы заключить сделку, предложенную Трампом, подчеркнули они.

19 февраля президент США призвал к проведению выборов на Украине и называл ее лидера «диктатором» с низким рейтингом. Он также обвинил Киев в срыве сделки и пообещал ее «воскресить».

Трамп заявил о срыве Киевом сделки по редкоземельным металлам
Политика
Дональд Трамп
По данным источников NBC News, Вашингтон предложил Киеву гарантии безопасности в обмен на передачу ему во владение 50% редкоземельных руд в недрах республики. Проект соглашения не был обнародован. Зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил Politico, что Украина по-прежнему открыта к предложениям. «Мы являемся верным другом и союзником США на протяжении многих лет, и отношение к нам как к колонии или врагу, на которого накладываются репарации, для нас оскорбительно и непонятно», — сказал он.

Как отмечает Politico, Трамп хочет, чтобы эта сделка стала компенсацией за «миллиарды помощи», которые США предоставили Украине, в то время как Киев требует либо членства в НАТО, либо наращивания военной поддержки по окончании конфликта.

Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о своем отказе подписать соответствующее соглашение с США, так как оно еще «не готово для защиты интересов Украины». Госсекретарь Марко Рубио назвал его слова ложью. По данным портала Axios, Вашингтон уже передал украинским властям «улучшенную» версию документа.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский полезные ископаемые Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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