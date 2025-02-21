Politico узнала условие Зеленскому для «спасения отношений» с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский может «спасти отношения» с американским лидером Дональдом Трампом, приняв сделку с США по редкоземельным металлам, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам собеседников издания, «резкие нападки» Трампа на Украину не являются поворотом в сторону России, а скорее связаны с негодованием по поводу реакции Киева на попытки заключить сделку на $500 млрд. «В [Республиканской] партии есть небольшое, но громкое крыло, которое настроено крайне антиукраински, но внутри него много тех, кто по-прежнему выступает за Украину. Нападки на Трампа только подливают масла в огонь», — сказал один анонимный источник.
Несколько должностных лиц Белого дома назвали последние заявление республиканца «примером дерзкой тактики ведения переговоров». Киеву «нужно быстро работать» с Вашингтоном, чтобы заключить сделку, предложенную Трампом, подчеркнули они.
19 февраля президент США призвал к проведению выборов на Украине и называл ее лидера «диктатором» с низким рейтингом. Он также обвинил Киев в срыве сделки и пообещал ее «воскресить».
Как отмечает Politico, Трамп хочет, чтобы эта сделка стала компенсацией за «миллиарды помощи», которые США предоставили Украине, в то время как Киев требует либо членства в НАТО, либо наращивания военной поддержки по окончании конфликта.
Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о своем отказе подписать соответствующее соглашение с США, так как оно еще «не готово для защиты интересов Украины». Госсекретарь Марко Рубио назвал его слова ложью. По данным портала Axios, Вашингтон уже передал украинским властям «улучшенную» версию документа.
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