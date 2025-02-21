 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 

Депутат Напсо нашел нарушения закона в основаниях лишения его мандата

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Депутат Юрий Напсо не согласен с тем, что он более 200 дней отсутствовал в Думе без уважительной причины, из-за чего его могут лишить мандата. К таким выводам пришла комиссия нижней палаты
Юрий Напсо
Юрий Напсо (Фото: Государственная дума РФ)

Депутат от ЛДПР Юрий Напсо считает, что выводы о том, что он более 200 дней отсутствовал в Думе без уважительной причины, — поспешные, а способ, с помощью которого был подсчитан этот срок, противоречит законодательству. Об этом он сообщил РБК.

Депутат отметил, что в п. 3.1 ст. 4 закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Российской Федерации» говорится, что полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае неисполнения им своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней.

«Были сделаны поспешные выводы. Вопрос не был глубоко изучен, потому что не учли, что в законе указано, что календарные дни — это дни, идущие друг за другом. А они сложили суммарно дни, которые были между отпусками без содержания и между больничными во время ремиссии. Их сложили суммарно, и получилось более 200 дней», — пояснил он.

Напсо утверждает, что он ни разу не отсутствовал более 30 дней подряд, и подчеркивает, что складывать дни из разных периодов нельзя, это противоречит нормам закона.

Депутат объяснил дистанционную работу в Думе и «отъезд в ОАЭ»
Политика
Юрий Напсо

Помимо этого, депутат утверждает, что из-за болезни врачи запретили ему вести сидячий образ жизни, в том числе передвигаться на автомобиле и других видах транспорта. При этом он за последние два года присутствовал на заседаниях комитета дистанционно (Напсо занимает должность первого зампреда комитета по госстроительству) и проводил приемы граждан, добавляет он.

На прошлой неделе пресс-служба Госдумы сообщила, что Совет Думы рассмотрит вопрос о лишении Напсо депутатских полномочий. По информации ТАСС, это произойдет 24 февраля. Позже председатель комиссии по регламенту Виктор Пинский заявил, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. «В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата», — говорилось в сообщении думской пресс-службы.

О том, что в Думе запланировали лишить Напсо мандата, источники РБК сообщали в октябре 2024 года.

Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео

Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты

Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Юрий Напсо ЛДПР депутат Госдума
Материалы по теме
Депутат Госдумы объяснил изъятие АЗС и эллинга ошибкой нейросети
Общество
Володин поручил «изучить вопрос» двухлетнего отсутствия депутата в Думе
Политика
В Госдуме запланировали лишить двух депутатов должностей и мандатов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Орбан заявил об убивающих экономику Европы высоких ценах на энергиюПолитика, 15:41
Как все успевать и не засиживаться допоздна: 3 стратегии — Fast CompanyPro, 15:32
Hyundai опроверг сообщения об обсуждении возвращения в РоссиюАвто, 15:24
«Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с МЮ в 1/8 финала Лиги ЕвропыСпорт, 15:23
Как перевести 99% оптовых продаж в онлайн — кейс Akkermann CementОтрасли, 15:22
Россия остановила обработку запросов Литвы по личным документамПолитика, 15:21
Акции Alibaba достигли максимума с ноября 2021 года на заявлении об ИИИнвестиции, 15:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 15:15
Собянин фразой «вряд ли что-то светит» оценил возможность прихода RenaultГород, 15:12
«Все, что нам кажется светом»: зачем смотреть фильм о соседках в МумбаиLife, 15:02
Умер основатель «Дорожного радио»Общество, 14:57
«Сбер» перечислил слова-маркеры для побуждения россиян к диверсиямОбщество, 14:54
Депутат Напсо нашел нарушения закона в основаниях лишения его мандатаПолитика, 14:52
Пляжи Сочи покрылись снегом. ВидеоОбщество, 14:49