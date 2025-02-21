Депутат Напсо нашел нарушения закона в основаниях лишения его мандата

Депутат Юрий Напсо не согласен с тем, что он более 200 дней отсутствовал в Думе без уважительной причины, из-за чего его могут лишить мандата. К таким выводам пришла комиссия нижней палаты

Юрий Напсо (Фото: Государственная дума РФ)

Депутат от ЛДПР Юрий Напсо считает, что выводы о том, что он более 200 дней отсутствовал в Думе без уважительной причины, — поспешные, а способ, с помощью которого был подсчитан этот срок, противоречит законодательству. Об этом он сообщил РБК.

Депутат отметил, что в п. 3.1 ст. 4 закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Российской Федерации» говорится, что полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае неисполнения им своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней.

«Были сделаны поспешные выводы. Вопрос не был глубоко изучен, потому что не учли, что в законе указано, что календарные дни — это дни, идущие друг за другом. А они сложили суммарно дни, которые были между отпусками без содержания и между больничными во время ремиссии. Их сложили суммарно, и получилось более 200 дней», — пояснил он.

Напсо утверждает, что он ни разу не отсутствовал более 30 дней подряд, и подчеркивает, что складывать дни из разных периодов нельзя, это противоречит нормам закона.

Помимо этого, депутат утверждает, что из-за болезни врачи запретили ему вести сидячий образ жизни, в том числе передвигаться на автомобиле и других видах транспорта. При этом он за последние два года присутствовал на заседаниях комитета дистанционно (Напсо занимает должность первого зампреда комитета по госстроительству) и проводил приемы граждан, добавляет он.

На прошлой неделе пресс-служба Госдумы сообщила, что Совет Думы рассмотрит вопрос о лишении Напсо депутатских полномочий. По информации ТАСС, это произойдет 24 февраля. Позже председатель комиссии по регламенту Виктор Пинский заявил, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. «В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата», — говорилось в сообщении думской пресс-службы.

О том, что в Думе запланировали лишить Напсо мандата, источники РБК сообщали в октябре 2024 года.