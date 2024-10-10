В Госдуме запланировали лишить двух депутатов должностей и мандатов

Должностей в комитетах и впоследствии мандатов хотят лишить двух депутатов от ЛДПР Юрия Напсо и миллиардера Бориса Пайкина, рассказали источники РБК. Пайкин последний раз голосовал более года назад, свидетельствуют данные Госдумы

Юрий Напсо (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Двух депутатов от ЛДПР — Юрия Напсо и Бориса Пайкина — в ближайшее время могут лишить мандатов, сообщили РБК два источника в нижней палате парламента.

«Сначала Госдума может лишить их должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты», — пояснил один из источников.

Согласно данным системы анализа результатов голосований на заседаниях Думы, последний раз голосование Юрия Напсо фиксировалось 24 сентября — он проголосовал «за» по шести вопросам повестки. После этого его учетная запись на заседаниях была активна, но по всем вопросам в системе депутат отмечен как «не голосовал».

Учетная запись Бориса Пайкина была последний раз активна в апреле 2023 года, тогда же он голосовал в последний раз.

РБК направил запрос в партию ЛДПР. Телефон Пайкина неактивен, Напсо не ответил на звонок и сообщение.

Юрий Напсо занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. Он был депутатом V, VI и VII созывов. В 2021 году избрался в Думу текущего VIII созыва в составе федерального списка. Закрепленные за ним регионы — Краснодарский край и Ростовская область. До избрания в Думу работал в коммерческих структурах, в том числе был членом совета директоров ОАО «Туапсегоргаз» и гендиректором ЗАО «Роснефтересурс».

Борис Пайкин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Борис Пайкин входит в Думе в комитет по физкультуре и спорту. В нижнюю палату парламента он пришел в 2017 году. В 2021 году избрался в составе федерального списка, за ним закреплены Саратовская область и некоторые московские одномандатные округа. С середины 2000-х работал в коммерческих структурах Санкт-Петербурга — возглавлял ООО «Газпром социнвест», был партнером компании Fort Group. В 2017 году издание «Деловой Петербург» называло Пайкина миллиардером и оценивало его состояние в 24 млрд руб.

В ноябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источники уже сообщали о планах лишить Напсо и Пайкина мандатов. Тогда причинами назывались прогулы и низкая активность депутатов: они долгое время не голосовали за законопроекты на пленарных заседаниях. Но вопрос об их исключении тогда так и не поднимался.

Напсо тогда сообщал РБК, что находится на лечении и официально оформил больничный. Депутат подчеркивал, что лечение может занять некоторое время, но после выздоровления он обещал вернуться к выполнению своих обязанностей.

Согласно ст. 4 федерального закона «О статусе сенатора и депутата», досрочно прекратить полномочия депутата можно по инициативе фракции, комитета или комиссии, членом которых он является, а также по инициативе Совета Думы. Основанием для такого решения может стать неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей (общение с избирателями и рассмотрение обращений от них, а также личное участие в заседаниях Госдумы). Эта поправка в закон была внесена в 2016 году. Кроме того, в 2024 году также были внесены дополнения, согласно которым полномочия депутата можно прекратить досрочно в случае, если он выехал за границу без согласования.

Осенью прошлого года Госдума уже лишила по такой процедуре мандатов двух депутатов — Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России — За правду». С инициативой о досрочном лишении полномочий Власова выступила комиссия по регламенту, в которую он входил. По утверждению комиссии, депутат не исполнял обязанности по личному участию в ее заседаниях.

Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности и мандата. Фотогалерея Фотогалерея

Комиссия по регламенту направила обращение в комиссию Госдумы по этике и попросила установить основание для досрочного прекращения полномочий. Та, в свою очередь, такое основание увидела и передала вопрос в комиссию по мандатным вопросам, которая подготовила проект постановления Госдумы.

Аналогичное решение тогда было принято и по Белоусову. В 2022 году суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 3 млрд руб. Депутата, местонахождение которого неизвестно, заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тыс. руб. и лишили ордена «За заслуги перед Отечеством». Согласно закону «О статусе сенатора и депутата» полномочия депутата Госдумы прекращаются досрочно после вступления в силу обвинительного приговора суда. Белоусов с вердиктом не согласился и попытался его оспорить, но безрезультатно.

1 ноября 2023 года депутаты Госдумы проголосовали за лишение Власова и Белоусова полномочий.