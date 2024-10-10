Депутат объяснил дистанционную работу в Думе и «отъезд в ОАЭ»

Депутат Юрий Напсо заявил, что участвует в работе нижней палаты дистанционно из-за болезни. Он также опроверг отъезд в ОАЭ и ответил на претензии Генпрокуратуры

Юрий Напсо (Фото: Global Look Press)

Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо заявил, что находится на лечении и поэтому не всегда может присутствовать в Госдуме очно, но при этом выполняет свои обязанности дистанционно. Об этом парламентарий рассказал РБК.

Ранее источники РБК сообщили, что в Госдуме рассматривают возможность лишить Напсо, а также еще одного депутата от ЛДПР Бориса Пайкина мандатов. По словам одного из источников, сначала депутатов могут снять с их должностей в комитетах (Напсо — первый зампред комитета по госстроительству), а затем досрочно лишить полномочий.

«Я ничего об этом не слышал. Я нахожусь на лечении, занимаюсь здоровьем. Периодически нахожусь на больничных листах», — сообщил Напсо. Он уточнил, что, несмотря на болезнь, исполняет обязанности дистанционно — например, проводит онлайн-приемы избирателей.

«Работу в комитете провожу в режиме онлайн, с аппаратом комитета постоянно на связи. Все законопроекты обсуждаем. Я активно участвую в работе Государственной думы, несмотря на то что болею. Единственное, не всегда бываю в здании Госдумы по понятным причинам», — добавил парламентарий.

В сентябре Генпрокуратура подала иск против Напсо и еще 14 человек, в том числе его жены, писал портал Sochi1.ru. Генпрокуратура утверждала, что параллельно с депутатской деятельностью Напсо также занимался бизнесом, что запрещено законом.

«Я с 2005 года никакой коммерческой деятельностью не занимаюсь, — заявил РБК Напсо. — Я не занимался этим с тех пор, как стал помощником депутата. Я разведен со своей супругой уже около двух лет, она занималась и занимается [коммерческой деятельностью], ей это разрешено. Она все декларировала, я свои декларации всегда сдавал».

Помимо этого, в сентябре RTVi со ссылкой на источник в ЛДПР сообщил, что Юрий Напсо «давно находится в ОАЭ». В комментарии РБК парламентарий подтвердил, что «периодически выезжает за границу, но только в дружественные страны и только для того, чтобы получать необходимое лечение».