Верховный суд Украины впервые отменил персональные санкции Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Верховный суд Украины впервые отменил персональные санкции президента Владимира Зеленского в отношении француза Луи-Мишеля Дюрея, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на судебное решение.

Дюрей был членом совета директоров ООО «Сетелем Банк» (дочерняя компания «Сбербанка» и французской банковской группы BNP). Санкции были введены указом Зеленского от 19 февраля 2023 года. Они подразумевали блокировку активов, запрет на вывод капитала с Украины, приостановку исполнения всех финансовых обязательств и запрет въезда в страну сроком на десять лет.

Француз подал жалобу в Верховный суд 16 августа 2023 года, а 25 сентября в качестве третьих лиц привлекли Национальный банк и Службу национальной безопасности Украины. В ходе судебного разбирательства Дюрей предоставил выписку от 13 октября 2020 года между АО «Сбербанк России» и BNP в качестве доказательства о собственном увольнении с должности члена совета директоров.

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