Пресс-секретарь Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля

24 февраля в Киев прибудут многие иностранные лидеры, а на следующий день запланирована конференция с участием Зеленского и других высокопоставленных чиновников для обсуждения жизни и будущего Украины

Владимир Зеленский (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Украина 25 февраля проведет конференцию, на которой будет идти речь о ее пути в текущем году, с участием представителей власти, сообщил пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада».

По его словам, 24 февраля в Киев прибудут многие иностранные лидеры из стран-«друзей» и партнеров, у визитов будут «практические результаты». Также ожидается онлайн-заседание стран G7.

«На 25 февраля, на следующий день, мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году и далее. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, будет офис Зеленского и, конечно, сам президент», — сказал Никифоров в эфире телеканала «Рада».

Он добавил, что речь пойдет про будни Украины, армии, интеграцию в ЕС и НАТО, гарантии безопасности, ментальное здоровье украинцев, поддержку бизнеса и другие аспекты жизни страны. Также намечена пресс-конференция украинского лидера Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников.

24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине с целью «демилитаризации» и «денацификации» страны.

К 24 февраля этого года страны ЕС и США собираются утвердить новые санкции против России. Со стороны Евросоюза это будет 13-й пакет ограничений, в объединении назвали его «одним из самых широких». По данным Bloomberg. под санкции попадут 55 компаний и 60 человек из России, которые связаны с производством оружия или поставками предприятиям российского ОПК технологий и электронных компонентов. Также, по данным агентства, в санкционный список могут внести ряд чиновников.

Санкции США, как писал Bloomberg, коснутся оборонного и энергетического секторов России, финансовых институтов и нескольких физлиц. Вашингтон и его союзники сосредоточат внимание на предотвращении обхода санкций и оказания поддержки России со стороны третьих стран.

Россия считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что они сохранятся на долгие годы. «Исходим из этого, выстраивая наши планы», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.