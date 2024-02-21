The Sun узнала, что ракета упала рядом с главой Минобороны Британии

ВМС Британии провели неудачный тестовый пуск баллистической ракеты Trident II D5 с атомной субмарины HMS Vanguard. Глава британского Минобороны Грант Шэппс был на борту подлодки в тот момент, когда ракета упала в воду

HMS Vanguard (Фото: royalnavy.mod.uk)

ВМС Великобритании 30 января провели неудачный тестовый запуск баллистической ракеты Trident II D5 с субмарины HMS Vanguard, сообщила британская газета The Sun со ссылкой на источник. «Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких ярдах от британской атомной подводной лодки», — сообщили в издании.

На борту корабля находился глава британского Минобороны Грант Шэппс, субмарина находилась под водой в тот момент, когда ракета упала в воду, пишет издание.

Подробности осечки не разглашаются по соображениям «национальной безопасности». Минобороны Великобритании только подтверждало, что во время учений 30 января у берегов штата Флорида произошла «аномалия», но средства ядерного сдерживания остаются «эффективными».

По данным издания, экипаж субмарины идеально выполнил свою часть задач, но ускорители первой ступени ракеты не сработали, в итоге 58-тонная ракета, оснащенная ложными боеголовками, упала в океан и затонула. Ракета должна была пролететь 3,7 тыс. миль (почти 6 тыс. км) от побережья Флориды до середины Атлантического океана.

Это второе неудачное испытание с 2016 года, когда Trident, выпущенная с другой атомной субмарины HMS Vengeance, отклонилась от курса и самоликвидировалась.

Американская ракета Trident II может нести до 12 ядерных боеголовок. Она способна долетать до границы космоса, достигая скорости 13,6 тыс. миль в час (21,887 тыс. км/ч), прежде чем снова войти в атмосферу, согласно информации Sun. Впервые она поступила на вооружение ВМС США в 1990 году. Создатель ракеты — американская компания Lockheed Martin.

Великобритания 12 раз испытала ракеты Trident II с тех пор, как это оружие поступило на вооружение флота в 1994 году. Но две последние попытки провалились. Страна не так часто проводит испытания (США с 1989 года провели 191), поскольку стоимость каждой ракеты превышает £17 млн ($21,4 млн). Последний успешный запуск в Великобритании состоялся в октябре 2012 года, когда атомная субмарина HMS Vigilant выпустила ракету после ремонта и ходовых испытаний.

В случае ядерного конфликта каждая из четырех атомных субмарин типа Vanguard (по данным ВМС Британии, это HMS Vanguard, HMS Victorious, HMS Vigilant и HMS Vengeance) может запустить 16 ракет Trident II D5, пишет Sun. Стоимость каждой такой подлодки составляет £4 млрд, как ранее уточняла газета.