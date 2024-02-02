Лондон проведет запуск баллистической ракеты для проверки подлодки

Великобритания проведет тестовый запуск баллистической ракеты Trident II D5 с атомной подводной лодки HMS Vanguard, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Подобный запуск Военно-морские силы Великобритании проведут впервые с 2016 года. По данным издания, субмарина проведет испытания с невооруженной ракетой после завершения семилетнего ремонта. Подлодка, как уточняет газета, стоит £4 млрд. Тесты с запуском станут последним шагом перед возвращением Vanguard в состав британского флота ядерного сдерживания.

Ракета Trident II D5 должна пересечь около 6000 км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Национальное управление геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходных компаний о готовящемся пуске, который должен состояться 4 февраля.

У Великобритании есть четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance.