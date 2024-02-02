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Лондон проведет запуск баллистической ракеты для проверки подлодки

The Sun: Лондон запустит баллистическую ракету для проверки атомной подлодки

Великобритания проведет тестовый запуск баллистической ракеты Trident II D5 с атомной подводной лодки HMS Vanguard, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Подобный запуск Военно-морские силы Великобритании проведут впервые с 2016 года. По данным издания, субмарина проведет испытания с невооруженной ракетой после завершения семилетнего ремонта. Подлодка, как уточняет газета, стоит £4 млрд. Тесты с запуском станут последним шагом перед возвращением Vanguard в состав британского флота ядерного сдерживания.

Ракета Trident II D5 должна пересечь около 6000 км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Национальное управление геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходных компаний о готовящемся пуске, который должен состояться 4 февраля.

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Фото:MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Global Look Press

У Великобритании есть четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. 

Trident II D5 оснащена разделяющейся головной частью и может нести от одной до восьми ядерных боеголовок. В их числе маломощная W76-2/Mk4A в 8 килотонн, W76-1/Mk4A мощностью 90 килотонн и W88/Mk5 мощностью 455 килотонн.

HMS Vanguard может нести до 16 Trident II D5. По данным Королевского военно-морского флота, общее число ядерных боезарядов, которые несет одна подлодка, — 48 штук; это значит, что в среднем одна ракета несет по три боезаряда.

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Великобритания ядерное оружие британская подлодка Vanguard ядерное сдерживание
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