Лондон проведет запуск баллистической ракеты для проверки подлодки
Великобритания проведет тестовый запуск баллистической ракеты Trident II D5 с атомной подводной лодки HMS Vanguard, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
Подобный запуск Военно-морские силы Великобритании проведут впервые с 2016 года. По данным издания, субмарина проведет испытания с невооруженной ракетой после завершения семилетнего ремонта. Подлодка, как уточняет газета, стоит £4 млрд. Тесты с запуском станут последним шагом перед возвращением Vanguard в состав британского флота ядерного сдерживания.
Ракета Trident II D5 должна пересечь около 6000 км, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Национальное управление геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходных компаний о готовящемся пуске, который должен состояться 4 февраля.
У Великобритании есть четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance.
Trident II D5 оснащена разделяющейся головной частью и может нести от одной до восьми ядерных боеголовок. В их числе маломощная W76-2/Mk4A в 8 килотонн, W76-1/Mk4A мощностью 90 килотонн и W88/Mk5 мощностью 455 килотонн.
HMS Vanguard может нести до 16 Trident II D5. По данным Королевского военно-морского флота, общее число ядерных боезарядов, которые несет одна подлодка, — 48 штук; это значит, что в среднем одна ракета несет по три боезаряда.
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